موضع گیری ائتلاف فتح عراق درباره ترور فرماندهان پیروزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه المعلومه، «سلام حسین» عضو ائتلاف فتح با تاکید بر اینکه تمام شواهد نشان می دهد که مصطفی الکاظمی نخست وزیر پیشین این کشور در ترور فرماندهان پیرزوی شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس دست دارد، گفت: مکان وقوع جنایت علیه این دو شهید تحت کنترل سرویس های اطلاعاتی قرار دارد و الکاظمی نیز آن زمان رئیس این سرویس ها بود.

این عضو ائتلاف فتح ادامه داد: فرار مصطفی الکاظمی به امارات از طریق اقلیم کردستان نشانه واضحی از دست داشتن او در ترور فرماندهان پیروزی در فرودگاه بغداد است. دولت عراق به نخست وزیری السودانی باید ادله و شواهد را در اختیار دستگاه قضایی این کشور قرار دهد تا الکاظمی به خاطر مسئولیت خود در این جنایت احضار شود.

پیش از این نیز ترکی الجمالی از معاونان ائتلاف الفتح پارلمان عراق تأیید کرده بود که «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر سابق عراق بیش از سه هفته پیش از عراق گریخت تا از پیگرد قضائی بدلیل شکایت‌های مطرح شده علیه وی در امان بماند.

این نماینده پارلمان عراق با اشاره به اینکه فرار الکاظمی موید ترس وی از وجود پرونده‌هایی در قوه قضائیه علیه وی است، گفت: «ممکن است در پرونده‌های مطرح شده از جمله پرونده ترور سرداران مقاومت در فرودگاه بغداد برای وی قرار بازداشت صادر شود.» به گفته الجمالی، با وجود مداخلات متعدد آمریکا برای مانع تراشی بر سر پرونده ترور شهید سلیمانی، اما نیاز فوری است که مجلس برای پیگیری پرونده جنایات فرماندهان مقاومت دست به اقدام عملی بزند.