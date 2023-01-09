جای خالی اطلاع رسانی در ادارات مهریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان بنادکی، صبح دوشنبه در نشستی با مدیران روابط عمومی‌های ادارات شهرستان مهریز ضمن قدردانی از تلاش‌های روابط عمومی ادارات شهرستان مهریز اظهار داشت: اقدامات خوبی در زمینه اطلاع رسانی به مردم انجام شده اما هنوز جای کار بسیاری در این زمینه است.

وی عنوان کرد: دشمنان ما رسانه‌ها را یک ابزار قرار داده اند برای اینکه حتی یک کشور را از پای درآورند و این نشان از اهمیت رسانه و اطلاع رسانی دارد بنابراین باید شاهد پیشرفت‌های جدی در حوزه روابط عمومی، رسانه و اطلاع رسانی در مهریز باشیم.

دهقان بنادکی با اشاره به آمار محتواهای تولید شده در نا آرامی‌های اخیر توسط ۳۵۰ هزار اکانت اظهار داشت: در چنین فضایی نباید منفعل باشیم بلکه باید در این سوی جبهه نیز مقابله را آغاز کنیم.

فرماندار مهریز به تشریح وقایع مهم در دولت سیزدهم پرداخت و افزود: در شرایط کرونا، واکسیناسیون علیه کرونا به شکل چشمگیری در مهریز افزایش یافت و این آمارهایی است که باید به گوش مردم برسد.

وی در مورد وضعیت گردشگری شهرستان مهریز نیز بیان کرد: در ایام نوروز امسال یک میلیون نفر به استان یزد سفر کردند که فقط در یک روز در شهرستان مهریز که به روز مهریز نامگذاری شده بود، ۱۲ هزار و ۶۵۸ نفر به این شهرستان سفر کردند و ۷۱۳ مورد نیز اسکان داده شدند.

تغییر وضعیت بومگردی هایی که در کرونا به ورشکستگی رسیدند

دهقان بنادکی با اشاره به اینکه مهریز رتبه دوم آمار بومگردی های استان را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: همه این بومگردی ها در زمان کرونا به ورشکستگی رسیدند اما این شرایط به یکباره تغییر کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایطی که سیل در مردادماه امسال در مهریز ایجاد کرد، گفت: همدلی و پای کار بودن مدیران و خدمتگزاری آنها به مردم و با مدیریت و درایت به صورت شبانه روزی، سیل کنترل شد.

دهقان بنادکی عنوان کرد: این اتفاقات همه باید اطلاع رسانی شود و به اطلاع مردم رسانده شود تا بتوانیم در دریافت اعتبارات، شرایط بهتری را برای مهریز رقم بزنیم.

وی تصریح کرد: روابط عمومی‌ها با فعالیت به موقع و اطلاع رسانی دقیق به مردم، به برخی خبرنگارنماها اجازه سو استفاده ندهند.

فرماندار مهریز به تشریح دیگر رویدادهای رخ داده در مهریز گفت: رویداد اربعین، مواسات و ده‌ها رویداد دیگر از مواردی است که باید به مردم اطلاع رسانی شود و اگر اطلاع رسانی صورت نگیرد، کارکنان ادارات همواره در معرض اتهام کم کاری هستند.

وی تصریح کرد: علاوه بر خدمات دستگاه‌های اداری، خدمات نیروی انتظامی و سایر قشرهای خدمتگزار نیز باید برای مردم اطلاع رسانی شود و واقعیت این است که اکنون خدمات بسیاری انجام می‌شود اما اطلاع رسانی از این فعالیت‌ها انجام نمی‌شود.

الزام مدیران مهریز به حضور در جمع مردم در مساجد و رسیدگی به مشکلات آنها

دهقان بنادکی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید در جمع مردم حضور داشته باشید، افزود: مدیران دستگاه‌های شهرستان مهریز در مساجد و در جمع مردم حضور پیدا کنند همچنین میز خدمت تمامی ادارات در میعادگاه نمازجمعه راه اندازی و به مردم در مورد آن اطلاع رسانی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصاب ۱۳ مدیر بومی در شهرستان مهریز بیان کرد: در جابجایی‌ها نگاه حزبی نداریم همچنانکه مدیران کارآمد بسیاری همچنان بر سر کار خود حضور دارند و هر مدیری که دغدغه نظام و مردم را دارد برای ما قابل احترام است.

فرماندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نا آرامی‌های اخیر اظهار داشت: شهرستان مهریز یکی از آرام ترین مناطق کشور بود.

دهقان بنادکی همچنین با اشاره به سفر رئیس جمهور در پایان هفته جاری به استان یزد اظهار داشت: روابط عمومی‌ها اقدامات انجام شده در قالب این سفر را به مردم اطلاع رسانی کنند.

وی از روابط عمومی‌های ادارات شهرستان مهریز خواست: کار اطلاع رسانی از اخبار و رویدادها و اقدامات شهرستان مهریز را جدی بگیرید.

دهقان بنادکی در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر برخی رسانه‌ها در روند تصویب و اجرای برخی پروژه‌ها پرداخت و گفت: یکی از این پروژه‌ها، خط انتقال آب به استان یزد است که در نوع خود بی نظیر و ابر پروژه است و اگر مسئولان هیچ حرکتی برای یزد انجام نداده باشند و تنها این پروژه را به مرحله اجرا رساندند، شایسته تقدیر است.

دوام فقط ۲۴ ساعت در شهرستان مهریز در صورت قطعی آب

وی بیان کرد: اگر آب مهریز قطع شود، این شهرستان فقط ۲۴ ساعت دوام می‌آورد اما خوشبختانه با اطلاع رسانی و اقدامات رسانه‌ای، مردم مهریز حتی یک دقیقه هم بی آب نماندند و اکنون با انتقال آب از خلیج فارس به یزد، مشکل آب شرب، کشاورزی پربازده و صنایع پاک برطرف خواهد شد.

فرماندار مهریز همچنین به تشریح برخی پروژه‌های شهرستان مهریز و مشکلات و موانع در مسیر احداث آنها پرداخت و گفت: هیچ پروژه جدیدی را تا اتمام پروژه‌های نیمه کاره قبل آغاز نخواهیم کرد.

وی به تشریح نیازها، مطالبات و پروژه‌های در دست اقدام در شهرستان مهریز پرداخت و گفت: در دوم سفر دولت به یزد، شرایط متفاوت خواهد بود و دریافت برخی مجوزها از جمله فروش اموال مازاد، جایگزین اعتبارات خواهد بود.