راهنمای خرید هیدروموتور یا موتور هیدرولیکی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هیدروموتور یا موتور هیدرولیکی (Hydraulic Motor)، عموماً ساختاری مشابه پمپ‌های هیدرولیک دارد؛ با این تفاوت که نیرو محرکه خود را از سیال با فشار بالا دریافت می‌کند. در این حالت، جریان سیال پر فشار، نیروی خود را به شفت منتقل کرده و از طریق آن باعث ایجاد حرکت می‌شود.

عملکرد هیدروموتورها مبتنی بر تبدیل انرژی جنبشی و پتانسیل سیال به نیروی مکانیکی است. در حال حاضر، برندهای مختلفی از این نوع موتورها در بازار موجود است که از جمله آن‌ها می‌توان به برندهای دانفوس، بلغاری، چینی، پارکر، TRW، Brevini و … اشاره کرد.

تعریف اولیه هیدروموتور (Hydromotor)

هیدروموتور در واقع یک اکچویتور (Actuator) یا عملگر است که شرایط لازم برای حرکت و انتقال نیرو در سیستم‌های مکانیکی را فراهم می‌کند. برای این کار، ابتدا سیال که توسط پمپ با افزایش فشار مواجه شده است، وارد هیدروموتور شده و باعث چرخش شفت می‌شود. با چرخش محور شفت، نیرو به قسمت‌های مکانیکی دیگر همچون چرخ‌دنده‌ها یا پیستون منتقل می‌شود.

انواع هیدروموتور

موتورهای هیدرولیکی، معمولاً دارای دو نوع چرخش پیوسته و چرخش محدود هستند. همچنین از نظر نوع عملکرد نیز به سه دسته سرعت پایین (Low Speed)، سرعت متوسط (Medium Speed) و سرعت بالا (High Speed) تقسیم می‌شود.

هیدروموتورها از نظر نوع ساختار طراحی در گروه‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

دنده‌ای (Gear Hydraulic Motor)

پیستونی (Piston Hydraulic Motor)

ژیروتور یا اوربیتال یا مداری (Orbital Hydraulic Motor)

پره‌ای (Vane Hydraulic Motor)

شعاعی (Radial Hydraulic Motor)

۱- هیدروموتور دنده‌ای

هیدروموتور دنده‌ای، ساختاری مشابه پمپ دنده‌ای دارد. در این موتورها، سیال با فشار زیاد و دبی مشخص وارد موتور شده با چرخ‌دنده‌ها تماس پیدا می‌کند. فاصله و اندازه دنده‌ها در مقدار گشتاور تولید شده بسیار مهم است. به‌طورکلی، دو پارامتر مؤثر در هیدروموتورهای دنده‌ای، اندازه دنده‌ها و نیز مقدار دبی سیال است. هرچقدر دنده‌ها بزرگ‌تر باشند، گشتاور تولید شده بیشتر و سرعت کمتر است و برعکس. مقدار دبی سیال نیز هرچقدر بیشتر باشد، سرعت چرخش دنده‌ها بیشتر خواهد شد. معمولاً هیدروموتورهای دنده‌ای حداکثر سرعتی معادل ۱۰۰۰ دور بر دقیقه دارند.

۲- هیدروموتور پیستونی

هیدروموتور پیستونی، همان‌طور که از نامش پیدا است با حرکت پیستون‌ها، نیروی سیال را به سیستم مکانیکی انتقال می‌دهد. طول عمر و توان این موتورها بالا است. در هیدروموتور پیستونی، سیال پرفشار به انتهای پیستون‌ها برخورد کرده و باعث چرخش بلوک سیلندر می‌شود. حداکثر سرعت در این موتورها معمولاً ۵۰۰۰ دور بر دقیقه است.

از این موتورها در زمانی که به توان و قدرت بالا نیاز است، استفاده می‌شود. انواع موتورهای هیدرولیک پیستونی عبارت‌اند از:

محوری، جابه‌جایی مثبت

محوری، جابه‌جایی متغیر

شعاعی، جابه‌جایی مثبت

شعاعی، جابه‌جایی متغیر

۳- هیدروموتور اوربیتال

هیدروموتور اوربیتال، یکی از انواع معروف موتورهای هیدرولیک دنده‌ای است و ساختار جالب و منحصربه‌فردی دارد. در این موتورها، دو چرخ‌دنده به‌صورت غیر هم مرکز با هم تماس پیدا می‌کنند. چرخ‌دنده داخلی به محور شفت متصل است. با چرخش شفت، دنده داخلی به‌صورت دورانی در داخل دنده خارجی به حرکت در می‌آید. گشتاور هیدروموتور اوربیتال، بالا است؛ این در حالی است که معمولاً از آن‌ها در سرعت‌های پایین استفاده می‌شود. این موتورها، دیر داغ می‌کنند؛ همچنین عمر طولانی و ابعاد کمی نیز دارند.

۴- هیدروموتور پره ای

هیدروموتور پره ای، عملکردی مشابه پمپ پره ای یا تیغه ای دارد. در این موتورهای هیدرولیکی، تعدادی پره یا تیغه در داخل رینگ بادامکی قرار گرفته‌اند. با ورود سیال به داخل محفظه، نیروی سیال به پره‌ها و سپس به شفت منتقل می‌شود. چرخش شفت، پره‌ها را از رینگ بادامکی بیرون آورده و جریان سیال را به سمت دهانه خروجی هدایت می‌کند. این هیدروموتورها، ساختار ظریفی دارند، بااین‌حال از بازدهی بالایی برخوردارند.

۵- هیدروموتور شعاعی

هیدروموتور شعاعی، از نظر عملکرد و ایجاد گشتاور، قدرت بالایی دارد. در ساختار این هیدروموتورها، تعدادی پیستون به‌صورت دایره‌ای در اطراف محور شفت قرار دارد. سیال پرفشار وارد پیستون‌ها شده و سپس از جابه‌جایی پیستون‌ها، محور شفت به حرکت در می‌آید. این موتورها از نوع جابه‌جایی مثبت هستند. معمولاً شفت به‌کاررفته در این هیدروموتورها از نوع تک خار یا هزار خار است.

کاربرد هیدروموتورها

از موتور هیدرولیکی برای کاربردهای زیر استفاده می‌شود:

جرثقیل‌های اتوماتیک

تجهیزات کشاورزی

قالب‌گیری فرایند تزریق

ماشین‌های پردازش پلاستیک روی ماشین‌هایی مانند پرس

بیل مکانیکی

درایوهای مخلوط‌کن و همزن

آسیاب رول

برای انتخاب هیدروموتور به چه پارامترهایی توجه کنیم؟

برای انتخاب هیدروموتور باید به پارامترهای زیر توجه کنیم:

الزامات مقدار بار: محاسبه کنید چه مقدار بار قرار است به سیستم تحمیل شود

نوع موتور: نوع موتور مناسب را از نظر ساختار و سایز شناسایی کنید

مقدار گشتاور و نوع جابه‌جایی مثبت یا متغیر: فشارهای عملیاتی بالا، گشتاور بیشتری تولید می‌کنند

سرعت دوران: سرعت دوران شفت، روی میزان نیروی انتقال یافته مؤثر است

میزان صدای تولید شده: برخی از هیدروموتورها با صدای کمتری فعالیت می‌کنند

آلودگی‌های آسیب رسان: آلودگی‌هایی مثل مواد شیمیایی خاص و...

راهنمای خرید بهترین هیدروموتور

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