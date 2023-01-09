نشست وزرای دفاع و خارجه ژاپن و آمریکا پیش از دیدار فومیو و بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه های ژاپنی امروز دوشنبه گزارش دادند که توکیو و واشنگتن در حال برنامه ریزی برای گنجاندن حفاظت از ماهواره های کلیدی ژاپن مطابق با ماده ۵ معاهده امنیتی دوجانبه هستند.

بر اساس گزارش یک روزنامه ژاپنی، ماده جدید معاهده امنیتی که بر اساس آن ایالات متحده مدعی الزام به دفاع از خاک ژاپن در صورت حمله است، ممکن است در بیانیه مشترک نشست رؤسای دفاعی و دیپلماتیک آمریکا و ژاپن (وزرای دفاع و خارجه ژاپن) که قرار است ۱۱ ژانویه (چهارشنبه هفته جاری، ۲۳ دی ماه) در واشنگتن برگزار شود، گنجانده شود.

علاوه بر این، در این نشست موضوعات همکاری نظامی بر اساس راهبرد امنیتی دو کشور، گسترش استفاده مشترک از تأسیسات مهم زیرساختی و نیز توسعه طرح هایی برای حملات تلافی جویانه علیه پایگاه‌ های دشمن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش اسپوتنیک، دو کشور همچنین درباره همکاری در زمینه دفاع موشکی، مسائل بازدارندگی عمومی در شرق آسیا با در نظر گرفتن احتمال تحولاتی پیرامون جزیره تایوان و تغییر قالب واحدهای دفاع موشکی آمریکا مستقر در ژاپن گفتگو خواهند کرد.

همچنین قرار است توافقات و موضوعاتی که در نشست ۴ وزیر مطرح می شود، سپس در اسناد نهایی نشست دو جانبه میان «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن و «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا که در ۱۳ ژانویه (جمعه هفته جاری؛ ۲۳ دی ماه) برگزار می شود، منعکس گردد.