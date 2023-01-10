  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۰ دی ۱۴۰۱، ۲۰:۱۵

وزیر میراث فرهنگی:

پروژه یادمان شمس تبریزی در خوی اجرا شود

پروژه یادمان شمس تبریزی در خوی اجرا شود

ارومیه - وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر ادامه اجرای پروژه یادمان شمس در خوی، گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از اعتبارات ملی و استانی، پروژه را از حالت نیمه توقف خارج کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت الله ضرغامی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از یادمان شمس تبریزی در خوی در گفتگو با خبرنگاران افزود: شمس تبریزی برندی برای این شهر و منطقه محسوب می‌شود و در شهر ریشه دار و با هویتی مثل خوی، جایگاه ویژه ای دارد.

وی اضافه کرد: شخصیت شمس تبریزی در نوع خود بی‌بدیل است که با توجه به این جایگاه، طرح خوب و جامعی به عنوان یادمان این شخصیت والا تهیه شده است.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معماری تهیه شده برای این یادمان را زیبا عنوان کرد و ادامه داد: البته این یادمان به علت مشکلات اعتباری، در بعضی مقاطع به کندی جلو رفته است.

ضرغامی از بررسی کامل و ویژه طرح یادمان شمس تبریزی خبر داد و اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور هم برای این یادمان اعتبار مصوب شد ولی مقداری روند تخصیص اعتبار مثل پیش بینی‌ها نیست که تلاش می‌کنیم این روند بهتر شود.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفر یکروزه به خوی، ضمن بازدید از یادمان شمس تبریزی، از بازار تاریخی این شهر هم بازدید کرد.

قرار است ضرغامی در همایش شمس و مولانا در خوی سخنرانی کند.

کد مطلب 5679019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه