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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۳۷

در راستای طرح نهضت ملی مسکن صورت گرفت؛

اخذ سند تک برگ برای ۲۴۷ هکتار از اراضی دولتی شهرستان تفتان

اخذ سند تک برگ برای ۲۴۷ هکتار از اراضی دولتی شهرستان تفتان

زاهدان- رئیس راه و شهرسازی تفتان از اخذ سند تک برگ برای ۲۴۷ هکتار از اراضی دولتی این شهرستان در راستای طرح نهضت ملی مسکن از سال گذشته تا کنون خبر داد.

بهرام هاشمزهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: اجرای کاداستر و سند دار شدن اراضی از بروز اختلافات و دعاوی بین مردم و دستگاه‌های دولتی پیشگیری می‌کند.

وی افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن و به روزرسانی اطلاعات نقشه‌ها را از دیگر مزایای سند دار کردن اراضی دولتی و اجرای طرح کاداستر در این شهرستان عنوان کرد.

رئیس راه و شهرسازی شهرستان تفتان با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن گفت: سهمیه سال نخست اجرای این طرح در این شهرستان ۱۱۶ واحد مسکونی به صورت ویلایی است که در راستای اجرای ماده ١٠ قانون جهش تولید مسکن زمین مورد نیاز آن تأمین و در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ساخت قرار داده شده است.

گفتنی است شهرستان تفتان با وسعت ۵ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع دارای سه بخش مرکزی، گوهر کوه و نازیل است که بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 5679375

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