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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۰۰

وزیر بهداشت در حاشیه هیئت دولت:

داروهای خاص به صورت سهمیه ای توزیع می شوند

داروهای خاص به صورت سهمیه ای توزیع می شوند

وزیر بهداشت در خصوص روند توزیع داروهای خاص مانند انسولین گفت: داروهای خاص را به طور سهمیه بندی توزیع می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و درمان پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص روند توزیع داروهای خاص از جمله انسولین اظهار داشت: داروهای خاص را به طور سهمیه بندی توزیع می‌کنیم، در مورد انسولین هم آنهایی که به پزشک متخصص غدد یا داخلی مراجعه می‌کنند و برای آنها نسخه الکترونیک داده می‌شود، این دارو به صورت سهمیه‌ای ارائه می‌شود.

وی در رابطه با اینکه چرا این روند برای توزیع داروهای دیگر در نظر گرفته نمی‌شود، عنوان کرد: داروها چند دسته است از جمله داروهای برندی و اختصاصی. هر دارو وضعیت خاص خود را دارد و در مورد داروهایی مثل انسولین سهمیه بندی را انجام دادیم.

کد مطلب 5679543
طیبه بیات

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