اعاده پروژه مشارکتی «قائم» به مدیریت شهری پس از ۱۲ سال

محمدجواد خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اعاده مالکیت پروژه مشارکتی قائم واقع در منطقه ۱۸ تهران پایتخت با ارزش ۲۰ هزار میلیارد به مدیریت شهری پس از ۱۲ سال اقدام حقوقی برای دفاع از بیت المال در جنوب غرب پایتخت خبر داد و گفت: فاز اجرایی این پروژه طبق پروانه ساختمانی صادره از ابتدای دهه ۹۰ در ۱۰ طبقه با تعداد ۳۳۷ واحد تجاری و اداری، رستوران و پارکینگ طبقاتی با مشارکت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های شهرداری تهران و بخش خصوصی آغاز شد.

وی افزود: با گذشت چندین سال از زمان احداث، در مرحله سفتکاری به یک باره تعدادی از واحدهای تجاری توسط شریک پروژه قبل از تنظیم تقسیم نامه و تعیین سهام طرفین به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد.

شهردار منطقه ۱۸ تهران ادامه داد: مدیریت شهری منطقه نیز از همان لحظه وقوع تخطی شریک پروژه از مفاد قرارداد و واگذاری واحدها به دیگران وارد عمل شده و با طرح دعاوی در محاکم قضائی خواستار رسیدگی به حقوق تضییع شده خویش و بیت المال شد که خوشبختانه پس از سال‌ها پیگیری مستمر و اقدام حقوقی، منجر به صدور حکم محکومیت شریک پروژه شده است.

به گفته وی، با اخذ دستور قضائی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نماینده قوه قضائیه در هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آئین نامه معاملات شهرداری تهران و همچنین با حضور مرجع قضائی و انتظامی در اولین روز از دی ماه سال‌جاری ضمن ورود به محل پروژه، رفع تصرف از متصرفین غیر قانونی به عمل آمد و بدین ترتیب یکی از ابر پروژه‌های سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران ضمن حصول نتیجه مؤثر قانونی، جهت تعیین تکلیف تحویل مدیریت شهری منطقه شد.

خسروی در پایان سخنان خویش اظهار کرد: با توجه به واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری این پروژه از سوی شریک به اشخاص متعدد، شهرداری تهران و افراد مدعی خرید این واحدها بعنوان مال باختگان اصلی این پروژه جهت اثبات حقوق ادعایی خویش با حضور در مراجع قضائی، اقدام قانونی بعمل آورند.