به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با صدور حکمی زهرا مدرسی را به عنوان مدیرکل کتاب‌های خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران منصوب کرد.

مشروح متن این حکم در ادامه می‌آید؛

«سرکار خانم زهرا مدرسی

با عنایت به پیشنهاد معاون محترم کتابخانه ملّی و نظر به تجارب و سوابق سرکارعالی به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل کتاب‌های خطی و نادر» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و توسل به امام عصر (عج) و با بهره گیری از توان کارشناسی همکاران متعهد و متخصص، تمام همت و قابلیت‌های خویش را در جهت خدمت به پیشرفت ایران اسلامی به کار گرفته و محورهای ذیل را در برنامه ریزی و اقدامات مطمح نظر قرار دهید:

فراهم نمودن شرایط ایمن و استاندارد با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات به روز جهت نگهداری و حفاظت مطمئن از منابع خطی و نادر سازمان، اهتمام در معرفی و ترویج منابع خطی و نادر، بهره‌مندی از نظرات و تجارب اساتید حوزه نسخ خطی و تعامل، همکاری و همفکری سازنده در راستای صیانت، پژوهش و شناساندن این منابع ارزشمند، ارتباط مؤثر با فرهیختگان، اندیشمندان، شخصیت‌ها، خاندان‌ها، مجموعه‌داران و خانواده‌های اصیل در داخل و خارج کشور و ترغیب و تشویق آنان جهت اهدای اسناد، منابع خطی و نادر و تلاش در جهت فرهنگ سازی اهدای منابع خطی و نادر به عنوان داشته‌های فرهنگی و ارزش‌های ملّی تلاش در جهت استفاده از نیروهای متخصص، متبحر و مستعد در حوزه کتابهای خطی و نفیس و صیانت و نگهداری از این آثار فاخر و ماندگار به عنوان میراث مکتوب و هویت ملّی ایران اسلامی برگزاری منظم جلسات کارشناسی و تخصصی کمیته ارزیابی، قیمت‌گذاری و خرید نسخ خطی و چاپ سنگی با تیم مجرب از نخبگان و نسخه شناسان بر اساس شیوه نامه کمیته ارزیابی، قیمت‌گذاری و خرید نسخ خطی نظارت بر نحوه صحیح فراهم آوری، سازماندهی و اطلاع رسانی منابع خطی و نادر»