به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عضدالدینی ملکی در این زمینه با اشاره به نبود مرکز اسناد در استان، اظهار کرد: برای نگهداری و حفاظت نسخ خطی و کتابهای کهن و فاخر در مکانی مناسب باید محل مناسبی وجود داشته باشد و راهاندازی مرکز اسنادی در آذربایجانغربی ضرورتی انکارناپذیر است.
وی ادامه داد: در ارومیه اسناد و کتابهای ارزشمند فراوانی وجود دارد که تاکنون ناشناخته باقی ماندهاند و اهدای نسخههای قدیمی و با ارزش به محلهای نگهداری میتواند دیگران را نیز به اهدای کتابها و اسناد قدیمی، فاخر و باارزش ترغیب کند.
وی اهدای کتاب و اسناد توسط فرهیختگان استان را گامی مهم در ماندگار کردن داشتههای فرهنگی و تاریخی استان دانست و گفت: این اقدام میتواند بهتدریج در جامعه نهادینه شود و اقشار مختلف را به حفظ و اهدای اسناد ارزشمند تشویق کند.
