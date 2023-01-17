زمین لرزه ۴.۲ ریشتری به شبکه های برق مازندران آسیب نزد

سید کاظم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از شرایط عادی و کاملا پایدار شبکه توزیع برق در استان مازندران بعد از زلزله امشب خبرداد ودر خصوص آخرین وضعیت شبکه‌های توزیع برق شهرهای مرکزی و شرقی در استان مازندران پس از زلزله ۴/۲ ریشتری امشب اظهار کرد: این زلزله دقایقی پیش در بیشتر شهرهای مازندران به ویژه ساری، بهشهر، نکا؛ بابل، قائم‌شهر و سیمرغ ؛ جویبار احساس شد که خوشبختانه هیچ گونه آسیبی به شبکه‌های برق وارد نشده و شرایط نرمال است.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون تیم‌های عملیاتی اتفاقات شبکه در محل امورهای برق در آمادگی کامل هستند.

دو پس لرزه نیز سه شنبه در ساری و حومه ثبت شد.