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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۰:۰۴

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

زمین لرزه ۴.۲ ریشتری به شبکه های برق مازندران آسیب نزد

زمین لرزه ۴.۲ ریشتری به شبکه های برق مازندران آسیب نزد

ساری- مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: زمین لرزه ۴.۲ ریشتری هیچ گونه آسیب به شبکه های برق استان وارد نکرده است.

سید کاظم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از شرایط عادی و کاملا پایدار شبکه توزیع برق در استان مازندران بعد از زلزله امشب خبرداد ودر خصوص آخرین وضعیت شبکه‌های توزیع برق شهرهای مرکزی و شرقی در استان مازندران پس از زلزله ۴/۲ ریشتری امشب اظهار کرد: این زلزله دقایقی پیش در بیشتر شهرهای مازندران به ویژه ساری، بهشهر، نکا؛ بابل، قائم‌شهر و سیمرغ ؛ جویبار احساس شد که خوشبختانه هیچ گونه آسیبی به شبکه‌های برق وارد نشده و شرایط نرمال است.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون تیم‌های عملیاتی اتفاقات شبکه در محل امورهای برق در آمادگی کامل هستند.

دو پس لرزه نیز سه شنبه در ساری و حومه ثبت شد.

کد مطلب 5685407

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