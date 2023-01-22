صحبت بدون واسطه با مخاطب ویژگی مستند «هیچکس منتظرت نیست»

رسول منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مستند «هیچکس منتظرت نیست» راحت و بدون واسطه با مخاطب حرف میزند، اظهار کرد: این مستند تلاش میکند مخاطب را از سرخوردگی، خمودگی و رخوت نجات دهد و قدمی در راستای کمک به زنان و مردان آسیبدیده بردارد.
وی با اشاره به اینکه مستند «هیچکس منتظرت نیست»، محصول مرکز مستند سوره، به کارگردانی و تهیهکنندگی محسن اسلامزاده است، افزود: زمانی که شنیدم این مستند در شهر مشهد سروصدا کرده برایم جذاب بود که مستند را ببینم. البته توقع داشتم کار دیگری از ایشان ببینم چرا که همیشه در حوزه بحران و نقد درون گفتمانی کار ساخته است اما این مستند، اثری اجتماعی و بسیار هم خوب کار شده است.
منفرد با تاکید بر اینکه در این مستند صمیمیت و صداقت حس میشود، ادامه داد: برای «هیچکس منتظرت نیست» سناریو نوشته نشده تا کار را از جایی به جای دیگر برساند بلکه دوربین خودش شاهد است و کارگردان دخالتی در کار ندارد به گونهای که مخاطب همراه کارگردان آن چیزی را که دیده است، تجربه میکند یعنی همراه سوژه در ذاقهها و خرابههای حوالی منطقه شوش قدم میزند.
رئیس حوزه هنری گیلان ادامه داد: این مستند به گونهای است که مخاطب را تا پایان راه با خود همراه میکند، البته ناگفته نماند مخاطب با صحنههای تلخ، غمبار و آزاردهندهای روبهرو میشود و شاید آخر قصه هم اشک بریزد اما نا امید نمیشود.
منفرد تاکید کرد: میتوان گفت در پایان مستند، مخاطب به عنوان شخص حقیقی و حقوقی فکر میکند که میتواند یک قدم مثبت برای افراد آسیب دیده بردارد، پس باید تلاش کنیم این مستند به دست مخاطب برسد.
وی با بیان اینکه «هیچکس منتظرت نیست» به معنای واقعی کلمه مستند محض بود، تصریح کرد: فیلم در فضای آسیبهای اجتماعی کم ساخته نشده است و بسیار درباره آن بحث میشود اما تفاوتی که این کار با بقیه آثار دارد، این است که به جای آنکه تنها روایتی از روزگاری که افراد آسیبدیده باشد بلکه راحت و بدون واسطه با مخاطب حرف میزند و تلاش میکند مخاطب را از سرخوردگی، خمودگی و رخوت نجات دهد و قدمی در راستای کمک به زنان و مردان آسیبدیده بردارد.
نظر شما