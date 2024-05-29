به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در هفته اول مسابقات لیگ ملت‌های والیبال مقابل تیم‌های صربستان، ایتالیا، کوبا و آرژانیتن به میدان رفت و برابر هر چهار تیم شکست خورد. تیم ملی والیبال ایران هم اکنون در جدول رده بندی لیگ ملت‌های والیبال در قعر جدول است و به جایگاه شانزدهم (آخر) رنکینگ جهانی هم سقوط کرد. ایران در هفته دوم برابر تیم‌های برزیل، ژاپن، ترکیه و بلغارستان قرار خواهد گرفت.

امین اسماعیل نژاد ملی‌پوش والیبال ایران با انتشار پستی در فضای مجازی به دلیل کسب نتایج ضعیف تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست رقابت‌ها از مردم ایران عذرخواهی کرد.

وی در صفحه مجازی خود نوشت: «وطن تنها میراثی است که هرگز نمی‌توان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت. عادت ندارم بعد باختها حرف بزنم ولی وظیفه‌ی خودم دونستم که بعد نتایج بد هفته اول، از مردم شریف کشورم، و تمامی ورزش و والیبال دوستان و بخصوص متخصصان و کارشناسان والیبال که تعدادشونم این روزها کم نیست و بلکه رو به افزایش هم است عذرخواهی کنم. زنده باد ایران، زنده باد ایرانی»

امین اسماعیل نژاد ستاره فصل گذشته ورونا ایتالیا بود که در بازی‌های نخست هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال از آمادگی به دور بود اما رفته رفته شرایط بهتری پیدا کرد و در بازی با آرژانتین توانست ۲۴ امتیاز کسب کند و بعد از مرتضی شریفی پرامتیازآورترین بازیکن تیم ملی در این بازی شود.