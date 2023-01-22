توجه به قانون جوانی جمعیت از نکات مثبت لایحه بودجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مفتح در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ بهمن ماه) مجلس، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد و از موافقت این کمیسیون با کلیات لایحه بودجه خبر داد.

وی گفت: بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ به میزان ۵۱۰۹ هزارمیلیاردتومان تعیین شده است. مبلغ ۳۰۹۷ هزارمیلیارد تومان (حدود ۶۰ درصد) بودجه کل کشور مربوط به گردش مالی شرکتهای دولتی و بانکهاست که نسبت به رقم پیش بینی شده برای سال گذشته حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان (حدود ۴۰ درصد)رقم بودجه کل کشور نیز مربوط به بودجه عمومی دولت است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است. البته بخشی از این رشد به دلیل انتقال مصارف هدفمندی به سقف بودجه عمومی است.

مفتح اظهار داشت: کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۷۶ هزار میلیارد تومان است که مبلغ ۳۸۴ هزار میلیارد تومان، از مازاد تراز سرمایه ای و ۹۳ هزار میلیارد تومان از مازاد تراز مالی پوشش داده شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مطابق با رویه گذشته بخش قابل توجهی از اعتبارات هزینه ای از محل فروش دارایی و بخشی نیز از محل استقراض تأمین شده است.

وی تاکید کرد: توجه به قانون جوانی جمعیت، ارائه مشوق های مالیاتی، تامین اعتبار برای ساخت مسکن و کاهش تعرفه گمرکی نهاده های دامی و کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد از نکات مثبت لایحه بودجه است.

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