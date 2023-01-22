ایران برای عمل متقابل در برابر اروپا حق مشروع دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور، محمد دهقان در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران گفت: اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط پارلمان اتحادیه اروپا، که در اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نیروی نظامی رسمی کشور شناخته شده است، تبعیت کورکورانه از سیاستهای ایالات متحده آمریکا و بیحرمتی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ساختارهای برآمده از آن به حساب میآید.
وی با بیان اینکه همراهی اروپا با سیاستهای ایالات متحده آمریکا امروز این قاره را به میدان جنگی تبدیل کرده که از زمان پایان جنگ دوم جهانی بیمانند است، تاکید کرد: تروریستی خواندن سپاه پاسداران، بر خلاف مقررات حقوق بینالملل و ناقض استقلال سیاسی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجبات مسئولیت بینالمللی اتحادیه اروپایی را فراهم میکند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به نقش سپاه در تأمین امنیت منطقهای و مبارزه با گروههای تروریستی اظهار کرد: سپاه پاسداران پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه با رعایت موازین حقوق بین الملل است.
وی همچنین تاکید کرد: این اقدام نسنجیده پارلمان اروپا صرفاً اقدام علیه بخشی از نیروهای مسلح ایران نیست، بلکه با هدف تقابل با حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ایران صورت پذیرفته است.
دهقان با اشاره به اینکه دولت و مردم ایران هیچگاه عمل نکردن به تعهدات ناشی از برجام توسط کشورهای اروپایی را فراموش نمیکنند، یادآور شد: بخشی از مشکلات امروز مردم ایران ناشی از تبعیت کشورهای اروپایی از آمریکا در اعمال مجدد تحریمهای یکجانبه علیه ملت ایران است.
وی تاکید کرد: با وجود نقض مستمر دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری از سوی دولت ایالات متحده آمریکا در تداوم اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران، دولتهای اروپایی ترجیح دادند با سکوت خود و پیروی عملی از تحریمهای یکجانبۀ آمریکا شریک این دولت در نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی باشند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تاکید بر اینکه اقدام پارلمان اروپایی برخلاف اصل بنیادین عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها است، ادامه داد: این اصل، که برگرفته از اصل برابری دولتها در حقوق بینالملل است، در اسناد بینالمللی و آرای قضائی متعدد مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است.
وی یادآور شد: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۰ قطعنامۀ ۲۶۲۵، که با نام اعلامیۀ روابط دوستانه نیز شناخته میشود، را مورد پذیرش قرار داد که در آن بخش جداگانهای به «اصل مربوط به تعهد عدم مداخله در امور مربوط به صلاحیت داخلی هر کشور، مطابق با منشور» اختصاص داده شده بود پیش از این، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۵ طی قطعنامۀ ۲۱۳۱، اعلامیه عدم پذیرش مداخله و دخالت در امور داخلی کشورها را پذیرفته بود.
دهقان در پایان تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ میدارد که با استناد به ماده ۷ قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا، مصوب ۱۳۹۸، کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند، را مشمول عمل متقابل قرار دهد.
نظر شما