یکی از ابزارهای هنری برای معرفی انقلاب اسلامی در جهان رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رضایی ظهر امروز دوشنبه در دیدار با مسئول و اعضای شورای سیاستگذاری سازمان بسیج رسانه استان با اشاره به توسعه و تنوع تشکلهای بسیج در ردهها و اقشار مختلف گفت: تخصصیتر شدن بسیج در حوزه رسانه در کنار دیگر ردهها، نشان از بالندگی آن در حوزههای متعدد است و همکاران ما تلاش خواهند کرد از قابلیتهای عظیم آن در حوزههای پیام استفاده کنند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به فرمایش امام راحل مبنی بر صادر کردن انقلاب افزود: اگر روی این موضوع تأمل کنیم میتوان از این جمله هزاران جلد کتاب نوشت.
وی خاطر نشان شد: یکی از ابزارهای ابعاد هنری برای معرفی انقلاب در جهان و تثبیت آن قطعاً رسانه است؛ اما در این مسیر چندین مشکل از جمله اقتصاد رسانه وجود دارد که بسیج میتواند وارد این موضوع شود.
رضایی ادامه داد: بسیج بر اساس نظراتی که امامین انقلاب هم بر آن اذعان دارند، نباید تک بعدی باشد و بر کلیات انقلاب و انقلابیگری تاکید داشته باشد.
مدیر کل صدا و سیما عمده ترین مشکل رسانههای استان را ارتباط کم رنگ و ضعیف با همدیگر دانست و متذکر شد: اگر قرار شود که رسانه تحمل انتقاد نداشته باشد ولی خود انتقاد کند با مشکل مخاطب روبرو خواهد شد چرا که تمام رسانهها باید در کنار نقد، خود انتقادپذیر باشند.
رضایی با تاکید بر ایجاد تبحر در رسانهها اظهار داشت: باید مرز تضعیف و تخریب با تقویت را رعایت کرد.
وی اضافه کرد: قطعاً هر جلسهای برای هماندیشی و تقویت رسانهها باشد، با جان و دل حاضر خواهم شد زیرا این موضوع یکی از موضوعات مهم استانی است.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی یکی از مهمترین برنامههای آتی شبکه سهند را ایجاد مناظره در موضوعات مختلف بیان کرد و با تاکید بر اثرگذاری مناظره نسبت به میزگرد افزود: باید آستانه تحمل برگزاری مناظرات و پذیرش انتقادهای سازنده در استان را تقویت کنیم.
فراجناحی بودن بسیج رسانه و عدم وابستگی آن به جناح خاص
در ادامه این دیدار، مسئول بسیج رسانه آذربایجانشرقی نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای این سازمان در چند سال اخیر، به فراجناحی بودن بسیج رسانه و عدم وابستگی آن به جناح خاص پرداخت و گفت: نگاه ما این است که همه انقلابی هستند و اگر نقدی هست از دلسوزی است.
جواد بیرامزاده برگزاری چندین دوره جشنواره رسانهای ابوذر را مورد اشاره قرار داد و افزود: خوشبختانه سال به سال بر تعداد آثار ارسالی با توجه به کیفیت خوب این جشنواره افزوده میشود و امسال در ششمین دوره برگزاری این جشنواره ۱۶۰ نفر خبرنگار با ۶۰۰ اثر در جشنواره شرکت کردهاند که رشد ۳۰ درصدی نسبت به سالهای قبل را نشان میدهد.
وی یادآور شد: امید است دورههای آموزشی و ایجاد محفل مطالبهگری با پشتیبانی مدیریت جدید صدا وسیما در سال ۱۴۰۲ افزایش و برگزاری خاطره یادواره شهدای رسانه در استان را شاهد باشیم.
یک فعال رسانهای نیز در ادامه با بیان اینکه بسیج رسانه تشکلی است که تفاوت با تشکلهای دیگری دارد و آن جامع الطراف بودن آن است، گفت: بسیج رسانه پتانسیلی است که میتوان با اعضای آن و صدا و سیما، در راستای بالندگی استان قدمهای خوبی برداشت.
محمد عزیزی راد با اشاره بر اینکه در جنگ رسانهای و ترکیبی وظیفه رسانهها خیلی زیاد است و از این میان صدا و سیما نقش پررنگتر دارد، افزود: با برگزاری نشستهای هماندیشی بین صدا و سیما و رسانهها میتوان بسیاری از چالشها و موانع را در استان شناسایی و با پرداخت رسانهای شایسته به حل و رفع آنها کمک کرد.
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