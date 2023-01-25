به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی قدرتی امروز چهارشنبه در ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی با اشاره به اینکه ۱۰۰ مسجد لرستان میزبان مراسم اعتکاف خواهند بود، اظهار داشت: البته تعداد این مساجد افزایش خواهند یافت.

وی با بیان اینکه برای هر مسجد پنج برنامه ویژه، سه سخنرانی برای صبح، دو جلسه مناسبتی و… را برگزار خواهیم کرد: فضا سازی معنوی، تشریح دستاوردهای نظام با جهاد تبیین و … در این مراسم مورد توجه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با رعایت و تحقق خلوت معتکفین در مراسم اعتکاف، افزود: رؤسای دانشگاه‌های استان بیش از پیش اهتمام ویژه‌ای برای مراسم اعتکاف داشته باشند.

قدرتی، تاکید کرد: آموزش و پرورش نیز باید جدی تر پای کار باشند و در اسرع وقت اقدام به مهیا کردن مراسم اعتکاف دانش آموزان کنند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف برای زندانیان، عنوان کرد: کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی مراسم اعتکاف از جمله صدا و سیمای مرکز لرستان پای کار باشند و اقدام به پخش و تولید محتوا در این رابطه کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، بیان داشت: ثبت نام اعتکاف از امروز شروع و تا ۱۴ بهمن ادامه دارد.

قدرتی با بیان اینکه پیش بینی این است که ۱۹ هزار نفر و شاید بیشتر در مراسم اعتکاف حضور پیدا کنند، افزود: پوشش رسانه‌ای مراسم اعتکاف نیز از سوی رسانه‌ها مورد تاکید است.

وی با تاکید بر اینکه ارشاد و شهرداری برای تولید محصولات و محتواهای رسانه‌ای مطلوب و غنی پای کار بیایند گفت: فضا سازی شهرها از سوی شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به فعالیت کمیته پشتیبانی و ضرورت آماده سازی مساجد محل مراسم اعتکاف، اختصاص تجهیزات گرمایشی و … افزود: می‌طلبد که تهیه افطار و سحر از سوی دستگاه‌های عضو ستاد مانند سازمان صمت، شرکت غله، کمیته امداد، اوقاف، جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

قدرتی در ادامه بر لزوم تهیه دستور العمل بهداشتی مراسم توسط علوم پزشکی و هلال احمر تاکید کرد و گفت: آمبولانس، ماسک. تب سنج، مایحتاج بهداشتی مساجد و … در اختیار معتکفین و مساجد قرار گیرد.

وی، تاکید کرد: تأمین روشنایی مساجد، رفع مشکل آب و گاز مساجد، جمع آوری زباله در مساجد، شستشوی حیات و درب مساجد و … مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، همچنین بر لزوم تأمین امنیت معتکفین از سوی نیروی انتظامی و نهادهای متولی در استان تاکید کرد و گفت: همین جلسه و برنامه ریزی ها برای برگزاری این مراسم در شهرستان نیز برگزار شود.