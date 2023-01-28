هوشمندسازی بهزیستی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله کرمزاده رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی، تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی کشور اظهارداشت: لازمه حرکت به سمت هوشمندسازی که بخشی از شفافیت را هم پوشش خواهد داد، الکترونیکی کردن خدمات سازمان است که میتوان به ایجاد پنجره واحد خدمات در پیشخوان مجازی سازمان و الکترونیکی کردن ۵۴ خدمت مصوب سازمان، طراحی و استقرار سامانه جامع خدمات سازمان، طراحی داشبوردهای مدیریتی سازمان با ۶۲ گزارش جهت تصمیمگیری برای مدیران سازمان، استقرار مرکز تماس فناوری اطلاعات با ۵ نیروی انسانی از طریق ۵ خط تلفن، سامانه تیکتینگ و چت آنلاین پشتیبانی فنی و اجرایی سامانههای سازمان و ارتباط الکترونیک با سایر دستگاهها از طریق وب سرویس (بانک مرکزی، دستگاههای حمل و نقل، شرکتهای آب، برق، گاز، پلیس راهور، پلیس فراجا و کمیته امداد) اشاره کرد.
وی ادامه داد: سامانه جامع خدمات بهزیستی کشور در واقع یک سیستم اطلاعاتی است که امکان ارائه خدمت به مددجویان، افراد تحت پوشش سازمان و واجدین شرایط دریافتکننده خدمات عمومی سازمان را در سطح کشور با اهدافی از قبیل افزایش آگاهی عموم افراد جامعه از خدمات قابل ارائه سازمان بهزیستی، تسهیل دسترسی به خدمات توسط گروههای هدف، گسترش و نفوذ هر چه بیشتر خدمات بهزیستی به صورت الکترونیکی، مدیریت پیش فعالانه (Proactive)، ارائه خدمات با شناسایی گلوگاهها و رصد مداوم کارایی فرآیندها و ارتقای سطح خدمات با بهینهسازی و پایش فرآیندها و کاتالوگ خدمات سازمان بهزیستی را فراهم میکند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی، تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: مطابق آخرین ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بهزیستی در بین حدود ۱۴۰ دستگاه ارزیابی شده دارای رتبه ۳۶ است و با برنامهریزی انجامشده چشمانداز مرکز این است که طی ۴ سال آینده، این رتبه به کمتر از ۱۰ برسد. بنابراین از ۵۲ سامانه طی این برنامه در قالب نرمافزار یکپارچه به صورت پنجره واحد در اختیار خدمتگیرندگان، کارکنان و ذینفعان قرار خواهد گرفت.
کرمزاده گفت: برای امسال و سال آینده هم ادغام سامانههای موازی شامل دو سامانه بزرگ ارمغان و مثبت زندگی بوده و از حیث تاثیرگذاری مالی قریب به ۸۰ درصد منابع مالی سازمان با نرمافزار جدید خواهد شد. همچنین همزمان در معاونت آموزش، پژوهش و ساختارهای سازمانی نیز موضوع مدیریت دانش در حال اجرا شدن است.
وی در تعریف هوشمندسازی افزود: در تعریف عامه هوشمندسازی میتوان گفت که هوشمندسازی یعنی بهرهگیری از ابزارها و تکنیکهای فنی و اطلاعاتی جهت مدیریت صحیح امور، تسهیل فعالیتها، ارتقا و اصلاح سبک زندگی، شتاب بخشیدن به اجرای دقیق و حرفهایتر امور، کاهش مصرف انرژی و بهرهبرداری حداکثری از خدمات حوزه فناوری اطالعات در راستای ارتقای شاخصهای زندگی فردی و اجتماعی است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی، تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی کشور گفت: داشتن کسب و کاری با حداکثر بهینهگی رؤیای هر سازمانی هست. آنچه سازمانها به دنبال آن هستند نمایش اطلاعات سریع ولی راهبردی و بسیار خاص از وضعیت عمومی خود است تا بتوانند بهترین تصمیم را در کمترین زمان ممکن بگیرند و نتیجه آن افزایش بهرهوری و در نتیجه ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایتمندی خواهد بود.
کرمزاده تاکید کرد: هوش سازمانی با توجه و تمرکز بر رشد و تقویت سازمان میتواند موفقیت سازمان را تضمین کند. در خصوص اینکه چه دستاوردها و مزایایی میتواند داشته باشد باید گفت که تسریع در ارائه خدمات و کاهش دادن زمان فرآیندها، کاهش هزینههای نیروی انسانی، ارائه سرویسهای بدون تعطیلی، شفاف بودن کسب و کار، تشکیل پایگاههای دانش برای آموزش و توسعه کسب و کار از جمله مزایای هوشمندسازی است که برای سازمانها وجود دارد.
نظر شما