چهار راهکار سند تحول برای افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در مسیر اجرای هفتمین مأموریت قوه قضائیه در حمایت از حقوق مالکیت اشخاص، دو چالش «تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول» و «ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت» را شناسایی کرده است.

طبق سند تحول عوامل ایجاد مشکل تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول، سه عامل «اعتبار معاملات عادی»، «دشواری مراحل صدور سند حدنگار» و «ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت» است.

راهبرد سند تحول برای رفع عامل ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت، «افزایش صدور اسناد حدنگاری شده» است.

راهکارهای افزایش صدور اسناد مالکیت حدنگاری شده در سند تحول قضائی

سند تحول برای اجرای راهبرد «افزایش صدور اسناد حدنگاری شده» ۴ راهکار مشخص ارائه کرده است که مسئولیت اجرای آن بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

راهکار اول: نقشه‌برداری اراضی کشور با برون‌سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت‌های نقشه‌برداری معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای بیمه مسئولیت برای جبران خسارات ناشی از بروز هرگونه خطا مستقل از وجود یا فقدان قصور و تقصیر شرکت مذکور.

مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: اجرای کامل طرح حدنگاری با اولویت اراضی شهری و کشاورزی و همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های مطرح در شعب دادگاه‌های ذیربط و کمیسیون‌های رفع تداخلات.

مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار سوم: اِعمال هوشمند محدودیت‌های قانونی مکان‌مبنا نظیر حدنصاب فنی اراضی کشاوvزی و نوع کاربری هر پهنه، پاسخ برخط و آنی به استعلام محدوده قرارگیری اراضی و املاک در اراضی ملی و یا مستثنیات و طرح تفصیلی یا طرح هادی روستاها در «سامانه مدیریت حدنگاری» با همکاری دستگاه‌های ذیربط و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیگیری اخذ نقشه‌ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی و الزام این دستگاه‌ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۴ است.