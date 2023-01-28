شفافیت بخش پنهان شرکت های دولتی با انتشار عمومی صورت های مالی

رضا نوروزیان، معاون مدیر کل امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در گفت وگو با خبرنگارمهردرباره اهمیت انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و تاثیر انتشار این صورت های مالی در بهبود روند فعالیت این شرکت ها گفت: واقعیت این است که ما نگاهمان به انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی است. وقتی اطلاع رسانی عمومی درباره این صورت های مالی صورت بگیرد و همه آحاد جامعه به این صورت های مالی دسترسی پیدا کنند یک آگاهی عمومی درباره روند فعالیت این شرکت ها به وجود می آید و مردم متوجه می شوند که در این شرکت ها چه خبر است و چه میزان دارایی و بدهی در این شرکتها وجود دارد.

وی در ادامه بیان کرد: با انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مشخص میشود که در شرکتهای دولتی چه میگذرد و این شرکت ها در حال انجام دادن چه اقداماتی هستند. در واقع از صورتهای مالی شرکت های دولتی می تواند اطلاعات زیادی را به دست آورد.

معاون مدیر کل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: نتیجه بعدی عمومی سازی صورت های مالی شرکت های دولتی این است که باعث می شود مدیران آن شرکت در ابتدا به این موضوع حساس شوند و در تنظیم و ارائه صورت های مالی سالانه خود دقت بیشتری داشته باشند تا در مرحله بعدی اظهار نظر و بررسی که حسابرس بر روی این صورت های مالی انجام می دهد، بهبود پیدا کند و پاسخگویی بهتری نسبت به عملکرد شان داشته باشند.

نوروزیان در ادامه افزود: انتشار صورت های مالی می تواند به نوعی کمک کند به کسانی که در خارج از شرکت های دولتی این صورت های مالی را می بینند تا به این وسیله کسانی که در این حوزه دست اندر کار هستند باب گفت وگو را با مسئولان ذی ربط باز کنند، سوالات خود را مطرح کنند، پرسشگری کنند و از مدیران شرکت های دولتی که در این حوزه تصمیم گیر هستند بخواهند که برخی امور را اصلاح کنند.

معاون مدیر کل امور شرکت های دولتی وزارت توضیح داد: نکته مهم در انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی این است که این صورت های مالی از حالت پنهان در می آیند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه صورتهای مالی شرکت های دولتی نمایش مالی یک ساله این شرکت ها و مدیران آن شرکت ها است افزود: وقتی که این صورت های مالی فاش می شود و همه آن را می بینند هر سوال و ابهامی در آن قابل طرح شدن است و قابلیت پاسخگویی هم وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول، این اقدام نقطه آغازین و پله ابتدایی است برای اینکه ما در نهایت به شفافیت مالی برسیم. اما برای رسیدن به شفافیت مالی در ابتدا باید عمل کرد منتشر شود ولی انتشار یک ساله این صورت های مالی یک ساله در این مسیر کافی نیست ولی وقتی این مسیر ادامه داشته باشد مقایسه عملکرد در سالهای مختلف می تواند خیلی کمک کننده باشد و یک نشانه است که دولت و بخش دولتی که دست اندر کار و متخصصین این حوزه هستند، اشکالات خود را برطرف کنند.

به گفته این مقام مسئول، مثلاً در حوزه نفت، برق، ورزش یا هر موضوع دیگری در یک دوره مشخص مثلاً ۳ الی ۵ سال وقتی این صورت های مالی منتشر شود، قطعاً نتایج بهتری خواهد داشت.

وی در ادامه بیان کرد: با انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی باید برای سودده و یا زیان ده بودن خود توضیحاتی ارائه کنند. این پرسشگری باعث می شود مدیر و مسئولان مجبور به پاسخ گویی شوند، وقتی طرح سوال می شود پاسخ هایی داده می شود که گره های موجود در کار شرکت های دولتی را روشن می کند.

معاون مدیر کل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در این شرایط برای باز کردن این گره ها راهکار ارائه می شود، این مسائل مهمترین مزیت های این اتفاق است، توضیح داد: ولی چون انتشار صورت های مالی در گام های ابتدایی است و سال اولی است که به صورت رسمی و قانونی این اتفاق می افتد، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

به گفته این مقام مسئول؛ قبل از این وزارت اقتصاد در سال ۹۹ پیشگام این موضوع شده بود و انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی را از شرکت ها و بانک های خودش شروع کرده بود. این مسئله در قانون بودجه ۱۴۰۱ تبدیل به قانون هم شد و در جز یک بند م تعیین تکلیف هم شد و حکم قانون هم پیدا کرد.

وی در ادامه توضیح داد: اما این مسئله در ابتدای کار است و امیدواریم ادامه پیدا کند و وقتی این مسیر استمرار داشته باشد، دستاوردهای بیشتر و کاملتری را هم در پیش خواهد داشت. با انتشار این صورت های مالی شرکت های دولتی می توان مشخص کرد که از این شرکت ها چه انتظاری می رود. این شرکت ها از کوچک تا بزرگ تصدی های دولتی را انجام می دهند و هر کدام در بخش خود وظایف دولتی را انجام می دهند.

معاون مدیر کل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: هیچکدام از این شرکت ها کم اهمیت تر از دیگری نیست و به لحاظ اهمیت موضوع همه مهم هستند و نمی توان گفت که کدام یک کم اهمیت و کدام یک پر اهمیت هستند. ولی آنچه در افکار عامه مهم تر به نظر می رسد شرکت هایی مثل شرکت ملی نفت و گاز و شرکت توانیر، بانک ملی و… به عنوان شرکت های بزرگ شناخته می شوند و معمولاً گردش مالی و بودجه آنها عددهای بیشتری است و در این شرایط برای سایرین دارای اهمیت بیشتری به لحاظ گردش مالی و بودجه ای که به خودشان تخصیص می دهند، و درآمد آنها عددهای بزرگ تری است و به لحاظ گردش مالی برای برخی دارای اهمیت بیشتری است.

نوروزیان افزود: ۷ الی ۸ شرکت دولتی ۷۰ درصد کل بودجه شرکت های دولتی را به خود تخصیص می دهد. برخی از شرکت ها مثل شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش و بانک ملی و ایدرو و ایمیدرو شرکت های بزرگ دولتی هستند. ولی وقتی بحث انتشار صورت های مالی پیش می آید این شفافیت در شرکت های کوچک و بزرگ به صورت یکسان مهم است. به گفته این مقام مسئول؛ علی القاعده هر چه گردش مالی شرکت دولتی بیشتر باشد بررسی صورت مالی آن شرکت از اهمیت بیشتری برخوردار است.