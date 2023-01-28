وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: طی ٢٤ ساعت گذشته یک فقره تصادف فوتی با یک متوفی، پنج فقره تصادف جرحی با هشت مصدوم و پنج فقره تصادف خسارتی در جاده‌های استان رخ داده است.

رییس پلیس راه خراسان رضوی گفت: برخی گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی استان اکنون به دلیل بارش برف یخ‌زده و لغزنده است.

وی افزود: هم‌اکنون گردنه تیوان در مسیر قوچان-درگز، رباط سفید و ملک‌آباد به دلیل بارش برف لغزنده است.

میش مست بیان کرد: ترافیک نیز در مسیر مشهد-چناران و آزادراه شهیدشوشتری خراسان رضوی نیمه سنگین و پرحجم است.