۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶

سخنگوی دولت:

رشد اقتصادی کشور به بالای ۵ درصد رسیده است

پیشوا- سخنگوی دولت با بیان این که دولت تورم را ۶۰ درصدی تحویل گرفت و اکنون به ۴۰ درصد رسانده است، گفت: رشد اقتصادی کشور بالای پنج درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی شامگاه جمعه در جریان سفر خود به پیشوا در مسجد جامع امام خمینی (ره) این شهر طی سخنانی با بیان اینکه دشمنان قسم خورده نظام طی ۴۴ سال گذشته انواع جنگ رسانه‌ای و تبلیغی را علیه مردم و انقلاب اسلامی به کار گرفتند، گفت: برخلاف این تلاشها و دشمنی ها امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به پیشرفت‌های عظیم و چشمگیری در حوزه‌های مختلف پزشکی، آموزش همگانی، نظامی، دفاعی، تکنولوژی، نانو، فناوری و علمی دست یافته است.

وی خواستار بازگو کردن این دستاوردها برای نسل جوان شد و افزود: امروز مردم ایران با تمامی فشارها روی پای خود ایستاده و به دستاوردهایی طی ۴۴ سال گذشته دست یافته که حتی با سایر کشورهای جهان قابل مقایسه نیست.

سخنگوی دولت گفت: مقابله با کرونا یکی از دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان است، اینکه امروز به راحتی کنار هم جمع شده و به فعالیت مشغول هستیم، به دلیل تلاش و توان نظام مقدس جمهوری اسلامی در مدیریت ویروس کرونا است.

وی افزود: زمانی که ما به واکسن نیاز داشتیم، کشورهایی که دولت قبل به آنها دل بسته بودند، واکسن مورد نیاز را به ما تحویل نمی‌دادند و آن را به FATF مرتبط می کردند که اگر به این معاهده نپیوندید، از واکسن خبری نیست، اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت تا خود را معطل آن کشورها نشده و واکسن مورد نیاز را از مسیر دیگر تهیه کرده ضمن اینکه به توان داخلی نیز متکی باشد.

بهادری جهرمی در خصوص اوضاع اقتصادی کشور نیز گفت: دولت سیزدهم مسئولیت را در حالی به دست گرفت که نرخ تورم ۶۰ درصد بود و امروز این نرخ، به ۴۰ درصد رسیده است و با وجود اجرای سیاست ارز ترجیحی، تورم ماهانه از ۴.۲ درصد شهریور سال گذشته به ۲ درصد رسیده و در این در حالی است که رشد اقتصادی کشور به بالای ۵ درصد رسیده است.

وی فرهنگ ایثار و مقاومت را سبب رشد کشور دانست و افزود: حرکت رو به جلوی نظام مقدس جمهوری اسلامی حاصل فرهنگ ایثار و مقاومت مردم ایران است، مردم ایران با اعتقاد قلبی به امام راحل، در مسیر نه شرقی و نه غربی گام برداشته و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای خود انتخاب کردند.

    • اکبر IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      چی می گی بابا، این رشدی که فقط شما ببینی به درد خودت می خوره.
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      نمیدانم تورم را ۶۰ درصد تحویل گرفتید یا کمتر یا بیشتر اما میدانم که از تابستان ۱۴۰۰ تا کنون ، قیمت برخی اقلام ۵ برابر شده است . لطفا با مردم صادق باشید . مردم با پوست و گوشت و استخوانشان افزایش فوق العاده تورم را لمس میکنند .
    • جمشید IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      بعد از چهل سال تجربه... آیا باز ..این دولت و آن دولت داریم؟!!!!...پاس کاری مشکلات به این آن دیگر جواب نمی‌دهد..
    • ايراني IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      60 درصدي تحويل گرفتين 360 درصدي تحويل بعدي ميدين زحمت ميكشين.
    • IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      این بنده خدا ، سخنگوی دولت هر کجا که هست ، فکر کنم سخن گوی دولت ایران نیست ، یا ایران زندگی نمی کنه.
    • محمد IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      من نمیدونم این آقای سخنگو تو کدوم ایران زندگی میکنه..من که جز فقیرتر شدن خودم و اطرافیانم و بیشتر شدن شکاف طبقاتی و بیشتر شدن بچه‌های تا کمر خم شده توی سطل زباله ندیدم در این مدت ..
      • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
        میشه دروغ نگی؟
    • احمدرضا IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      با پررویی تموم خودشون رو زدن به اون راه. حرف نزنن بهتره، حداقل فکر نمی کنیم که توی این مملکت زندگی نمی کنن. این حرف هایی که میزنن معنیش اینه که با مردم خیلی فاصله دارن یا اصلاه نمی فهمن تورم و گرونی چیه. یه روز در مورد خودرو افاضاتی دارن یه روز دیگه در مورد تورم و رشد یه روز دیگه هم .... . بس کنید
    • ناشناس IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      دروغ کنتور نمیندازه
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      جوانان اگر اوضاع یک سال گذشته و وعده وعیدها را ببینند با تمام تاریخ آشنا می شوند

