به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی شامگاه جمعه در جریان سفر خود به پیشوا در مسجد جامع امام خمینی (ره) این شهر طی سخنانی با بیان اینکه دشمنان قسم خورده نظام طی ۴۴ سال گذشته انواع جنگ رسانه‌ای و تبلیغی را علیه مردم و انقلاب اسلامی به کار گرفتند، گفت: برخلاف این تلاشها و دشمنی ها امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به پیشرفت‌های عظیم و چشمگیری در حوزه‌های مختلف پزشکی، آموزش همگانی، نظامی، دفاعی، تکنولوژی، نانو، فناوری و علمی دست یافته است.

وی خواستار بازگو کردن این دستاوردها برای نسل جوان شد و افزود: امروز مردم ایران با تمامی فشارها روی پای خود ایستاده و به دستاوردهایی طی ۴۴ سال گذشته دست یافته که حتی با سایر کشورهای جهان قابل مقایسه نیست.

سخنگوی دولت گفت: مقابله با کرونا یکی از دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان است، اینکه امروز به راحتی کنار هم جمع شده و به فعالیت مشغول هستیم، به دلیل تلاش و توان نظام مقدس جمهوری اسلامی در مدیریت ویروس کرونا است.

وی افزود: زمانی که ما به واکسن نیاز داشتیم، کشورهایی که دولت قبل به آنها دل بسته بودند، واکسن مورد نیاز را به ما تحویل نمی‌دادند و آن را به FATF مرتبط می کردند که اگر به این معاهده نپیوندید، از واکسن خبری نیست، اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت تا خود را معطل آن کشورها نشده و واکسن مورد نیاز را از مسیر دیگر تهیه کرده ضمن اینکه به توان داخلی نیز متکی باشد.

بهادری جهرمی در خصوص اوضاع اقتصادی کشور نیز گفت: دولت سیزدهم مسئولیت را در حالی به دست گرفت که نرخ تورم ۶۰ درصد بود و امروز این نرخ، به ۴۰ درصد رسیده است و با وجود اجرای سیاست ارز ترجیحی، تورم ماهانه از ۴.۲ درصد شهریور سال گذشته به ۲ درصد رسیده و در این در حالی است که رشد اقتصادی کشور به بالای ۵ درصد رسیده است.

وی فرهنگ ایثار و مقاومت را سبب رشد کشور دانست و افزود: حرکت رو به جلوی نظام مقدس جمهوری اسلامی حاصل فرهنگ ایثار و مقاومت مردم ایران است، مردم ایران با اعتقاد قلبی به امام راحل، در مسیر نه شرقی و نه غربی گام برداشته و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای خود انتخاب کردند.