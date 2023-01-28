امیر سرتیپ علی حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به محض اطلاع از وقوع زلزله در شهرستان خوی دستور آمادهباش به تمام یگانهای تابعه قرارگاه شمالغرب صادر شد.
فرمانده قرارگاه منطقهای شمالغرب نزاجا گفت: تیپ ۲۶۴ سلماس، تیپ ۳۲۱ مرند و گروه ۴۳۳ مهندسی شهید آبشناسان قوشچی که دارای ادوات سنگین مقابله با بلیات طبیعی هستند بصورت آمادهباش درآمده و در صورت نیاز آماده اعزام به مناطق آسیب دیده از زلزله هستند.
ارشد نظامی ارتش در شما لغرب تصریح کرد: در ساعات اولیه حادثه فرماندهان تیپهای نزدیک به منطقه، کارشناسان عمرانی و تاسیسات و بهداشت و درمان به منطقه اعزام شدهاند.
وی افزود: طی تماسی با معاون سیاسی امنیتی و معاون عمرانی استانداری آذربایجانغربی ضمن اعلام آمادگی صددرصد قرارگاه منطقهای شمالغرب ارتش برای اعزام کمکهای اولیه و تجهیزات اسکان به مناطق زلزلهزده، آخرین وضعیت این مناطق نیز بررسی و دستورات لازم صادر شد.
میر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز طی تماسی با فرمانده قرارگاه شمالغرب ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان دستور آمادهباش صددردی یگانها را صادر کردند.
همچنین با دستور ارشد نظامی ارتش در شمالغرب، بیمارستان امام علی (ع) تبریز و بیمارستان ۵۲۳ منطقه ارومیه ارتش نیز برای پذیرش، تخلیه و اعزام کادر درمان به مناطق زلزلهزده به حالت آمادهباش صددردی در آمده است.
در ساعات اولیه حادثه فرماندهان تیپهای نزدیک به منطقه، کارشناسان عمرانی و تاسیسات و بهداشت و درمان به منطقه اعزام شدهاند.
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