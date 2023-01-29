به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسول زاده، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در زمان حاضر بارش برف در آزاد راه تبریز - زنجان، محور تبریز - بستان آباد، تبریز - میانه، تبریز - آذرشهر، عجبشیر- بناب، مراغه - هشترود و صوفیان - شبستر ادامه دارد، گفت: به همراه داشتن زنجیر چرخ و وسایل زمستانی برای کسانی که قصد سفر در این محورها را دارند الزامی است.

وی با اعلام اینکه در جریان بارش برف تاکنون ۴۹۰ کیلومتر-باند از راه‌های استان توسط گروه‌های راهداری برف‌روبی و نمک و شن پاشی شده است، افزود: در این عملیات ۳۴۷ تن مخلوط نمک و شن استفاده شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین میزان برف روبی در راه های استان در مسیر مرند - جلفا و مراغه - هشترود انجام شده و بارش برف در راه های ارتباطی استان همچنان ادامه دارد.

معاون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مبنی بر تداوم بارش تا اواخر این هفته و احتمال بروز کولاک در مناطق کوهستانی و برفگیر و لغزندگی جاده ها، رانندگان برای تردد در این مناطق احتیاط کرده و با خود تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

رسول زاده، با اشاره به اینکه بیش از ۱۴ هزار کیلومتر راه استان تحت پوشش راهداری زمستانی است، ادامه داد: ۳۸ منطقه کوهستانی استان نیز برفگیر بوده و راهدارخانه های واقع در جاده های اصلی و فرعی جهت امدادرسانی و ارایه خدمات به موقع به مسافران و کاربران راه ها، تجهیز و آماده سازی شده اند.

وی یادآوری کرد: در عملیات راهداری زمستانی امسال ۳۷۸ دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک با یک هزار و ۲۱۹ پرسنل در قالب ۲۱۶ گروه در این عملیات فعالیت می کنند.

رسول زاده، به مردم و مسافران توصیه کرد قبل از انجام سفر از طریق تلفن گویای ۱۴۱ که ۲۴ ساعته پاسخگوست، در خصوص وضعیت راه ها و شرایط آب و هوایی اطلاعات کسب و از اپلیکیشن ۱۴۱ و وب سایت www.۱۴۱.ir نیز برای آگاهی از وضعیت آب و هوایی جاده ها استفاده کنند.