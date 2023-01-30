شهادت یک جوان فلسطینی در الخلیل/درگیری مسلحانه در جنوب قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، وزارت بهداشت فلسطین صبح امروز دوشنبه از شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در الخلیل خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که «نسیم نایف سلمان ابو فوده» جوان ۲۶ ساله فلسطینی که در حمله بامداد امروز اشغالگران صهیونیست به الخلیل از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بود، دقایقی پیش بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

نظامیان صهیونیست در یورش امروز به منطقه جبل المکبر در جنوب شرقی قدس اشغالی اقدام به سرکوب گسترده فلسطینیان کردند.

در این درگیری ها نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیان تیراندازی کرده و سعی کردند تجمع آنها را با گاز اشک آور متفرق کنند.

این در گیری ها باعث زخمی شدن دهها فلسطینی شد. همچنین منابع محلی از درگیری مسلحانه میان مبارزان مقاومت و نظامیان صهیونیست در منطقه جبل المکبر قدس اشغالی خبر دادند.

نظامیان صهیونیست همچنین با استفاده از بولدوزرها برخی از خانه ها، منازل مسکونی و واحدهای تجاری فلسطینیان در منطقه جبل المکبر را به بهانه نداشتن مجوز تخریب کردند.

در تحولی دیگر، شماری از شهرک نشینان صهیونیست با یورش به روستای جالود در جنوب نابلس برخی خودروهای متعلق به فلسطینیان را به آتش کشیدند.

صهیونیست ها همچنین در یورش به منطقه ترمسعیا در شرق رام الله اقدام به پرتاب سنگ به سوی منازل فلسطینیان کرده و شیشه های آن را شکستند.

در این یورش ها نظامیان صهیونیست به شدت از شهرک نشینان صهیونیست حمایت کرده و اقدامات وحشیانه آنها را از لحاظ امنیتی تامین کردند.