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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۱

حمله صهیونیست‌ها به فلسطینیان در مناطق مختلف قدس اشغالی+ فیلم

حمله صهیونیست‌ها به فلسطینیان در مناطق مختلف قدس اشغالی+ فیلم

منابع فلسطینی از حملات شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در مناطق جبل المکبر و سلوان در قدس اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، منابع فلسطینی از حملات شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست به فلسطینی‌ها در مناطق جبل المکبر و سلوان در قدس اشغالی خبر دادند.

نظامیان اشغالگر صهیونیست شب گذشته شهروندان فلسطینی و یک مسجد را در شهرک جبل المکبر در جنوب شرق قدس اشغالی مورد حمله قرار دادند.

منابع محلی اعلام کردند که صهیونیست‌ها در این حمله خساراتی هم به خودروهای فلسطینیان وارد کردند.

همچنین در اطراف مسجدالاقصی و منطقه سلوان در قدس اشغالی نیز شماری از شهرک نشینان با فلسطینی‌ها درگیر شدند.

بامداد امروز نیز نظامیان صهیونیست سه فلسطینی را در اردوگاه عایده در بیت لحم بازداشت کردند. یکی از بازداشت شدگان امیر علیان است که با وجود معلولیت از سوی صهیونیست‌ها بازداشت شده است. منابع فلسطینی از درگیری با نظامیان صهیونیست در این منطقه خبر داده اند.

کد مطلب 5622634

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