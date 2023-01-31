رشد منفی اقتصادی آلمان در سه ماهه پایانی ۲۰۲۲

‌به گزارش خبرنگار اقتصادی به نقل از رویترز، آمارهای رسمی که امروز منتشر شد، نشان می‌دهد اقتصاد آلمان در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ رشد منفی را به ثبت رسانده و همین امر باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به ورود اقتصاد آلمان به رکود بیش‌تر شود.

اقتصاد آلمان در سه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به سه ماهه قبل از آن رشد منفی ۰.۲ درصدی داشته که البته برخی کارشناسان اقتصادی قبلاً پیش‌بینی رشد منفی را برای اقتصاد آلمان کرده بودند.

از نظر فنی در صورتی که طی دو بازه زمانی سه ماهه اقتصاد یک کشور رشد منفی را به ثبت برساند، رکود تکنیکال اتفاق افتاده است. با توجه به آنکه در سه ماهه گذشته رشد اقتصادی آلمان منفی بوده، احتمال رکود در اقتصاد این کشور افزایش یافته است؛ چراکه بسیاری از کارشناسان برای سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ رشد منفی را برای اقتصاد آلمان پیش‌بینی کرده‌اند.

توماس گیتزل، کارشناس بانک VP می‌گوید: ماه‌های زمستان برای آلمان سخت بوده است؛ اگرچه شدت این سختی آن‌گونه که انتظار می‌رفت، بالا نبوده است.

وی گفت: پیش‌بینی یک رکود نسبی در اقتصاد آلمان همچنان یکی از گزینه‌هاست.

