امیرعبداللهیان عازم موریتانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در راس هیات بلندپایه سیاسی تهران را به مقصد موریتانی ترک کرد.

قرار است در این سفر وزیر امورخارجه با مقامات این کشور از جمله وزیر امور خارجه و رییس جمهور دیدار و گفتگو کند.