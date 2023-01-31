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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۳۳

امیرعبداللهیان عازم موریتانی شد

امیرعبداللهیان عازم موریتانی شد

وزیر امور خارجه کشورمان در راس هیات بلندپایه سیاسی تهران را به مقصد موریتانی ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در راس هیات بلندپایه سیاسی تهران را به مقصد موریتانی ترک کرد.

قرار است در این سفر وزیر امورخارجه با مقامات این کشور از جمله وزیر امور خارجه و رییس جمهور دیدار و گفتگو کند.

کد مطلب 5696833
هادی رضایی

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      موریتانی کجا هست ؟ چه ارتباط اقتصادی میتونید باهاشون برقرار کنید ؟

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