رئیس جمهور تونس ۲وزیر را برکنار کرد/استقبال ضعیف مردم از انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در شرایطی که انتخابات پارلمانی تونس با مشارکت بسیار ضعیف ۱۱ درصدی به پایان رسید، «قیس سعید» رئیس جمهور این کشور وزرای آموزش و کشاورزی را بدون اعلام دلایل آن، برکنار کرد.

این در حالی است که در روزهای اخیر تونس با معضل کمبود کالاهای اساسی و همچنین اعتصابات گسترده بخش آموزشی روبرو بوده است. قیس سعید در اوایل ژانویه سال جاری میلادی (۲۰۲۳) وزیر تجارت و توسعه صادرات تونس را نیز برکنار کرده بود.

البته رئیس جمهور تونس با وجود اینکه دلیل این تغییرات را اعلام نکرده اما تصمیمات خود را با توجه به ادامه بحران‌های اقتصادی و تنش‌های شدید سیاسی که شکاف‌ها در این کشور را عمیق‌تر کرده، اتخاذ نموده است.

در همین شرایط روز گذشته کمیته عالی انتخابات تونس میزان مشارکت در دور دوم انتخابات پارلمانی در این کشور را اعلام کرد که براساس آن تنها ۱۱.۴ در این انتخابات شرکت کرده و قریب به ۹۰ درصد مردم از مشارکت در آن خودداری کرده اند.

قیس سعید در واکنش به این مشارکت پایین، گفته است که بی اعتمادی مردم تونس به پارلمان موجب مشارکت ضعیف آنها در این انتخابات شده است.