به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین محمدی اصل بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر و ابراز همدردی با خانواده‌های جان باختگان حادثه زلزله شهرستان خوی، اظهار کرد: حادثه جان سوز و غم بار زلزله در شهرستان خوی که موجب جان باختن چند تن از هم وطنان عزیز و مجروح شدن مردم منطقه خوی گشته و خسارت‌های بسیاری را پدید آورده است همه ملت ایران را متأثر کرد و این استان ظرفیت‌های امدادی و خدماتی خود را به شهرستان خوی ارسال کرد.

وی گفت: سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با همکاری خیرین و مردم نوع دوست استان، اقشار و گروه‌های مختلف بسیج و با استفاده از ظرفیت بسیج سازندگی نسبت به اقلام و تجهیزات مورد نیاز مردم آسیب دیده ناشی از حادثه زلزله را جمع آوری و امروز پس از جمع‌آوری که روز گذشته انجام شد از مصلی اردبیل به سمت شهرستان خوی ارسال شد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل افزود: نخستین محوله ارسالی از استان اردبیل شامل ۷۰ هزار قرص نان، ۳۰۰ میلیون پول که جمع آوری وجه از طریق شماره حساب و کارت خوان‌ها در سطح استان ادامه دارد، ۳۰۰ تخته پتو، ۳۰۰ دستگاه بخاری برقی ،۱۵۰ جفت کفش، ۷۵ جفت دستکش، آب معدنی و چندین تخته فرش و اقلام خوراک و مواد غذایی حدود ۱۰۰ میلیون تومان ارسال شد.

سردار محمدی اصل تصریح کرد: هم چنین به دلیل برودت سرما و برودت هوا در آن منطقه و نیاز به تجهیزات پزشکی و دارو معاونت سلامت و پزشکی سپاه استان نسبت به ارسال ۱۰۰ میلیون تومان داروی رایگان و اعزام یک اکیپ پزشکی و درمانی به این مناطق انجام شد.

گروه‌های جهادی سپاه و بسیجیان همیشه در حوادث پیشگام هستند

وی با بیان اینکه گروه‌های جهادی سپاه استان اردبیل و بسیجیان همیشه در حوادث طبیعی و اجتماعی حاضر بوده و پیشگام هستند، گفت: هم اکنون یک اکیپ تخصصی و فنی مهندسی جهادی برای خدمت رسانی به مناطق آسیب حضور دارند و امروز اکیپ‌های دیگر به همراه نماینده سپاه استان جهت همکاری با سپاه شهرستان خوی به این مناطق اعزام شدند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با بیان اینکه مردم استان اردبیل مردم انقلابی و نوع دوست هستند، گفت: از همه مردم و بسیجیان استان به دلیل حمایت‌های خود از مردم شهرستان خوی تشکر می‌کنم و جمع آوری کمک‌ها هم چنان ادامه خواهد داشت و هم استانی‌های عزیز کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود هر اندازه که در توان دارند به در محصل مصلی‌ها و پایگاه‌ها و حوزه‌ها و نواحی مقاومت بسیج تحویل دهند تا هرچه سریع‌تر این کمک‌ها به دست مردم آسیب دیده شهرستان خوی برسد.

سردار محمدی اصل در ادامه خبر داد: در هفته آتی آشپزخانه و نانوایی سیار، چادر و کانکس‌های مورد نیاز از طریق آماد و پشتیبانی سپاه استان اردبیل مناطق زلزله زده شهرستان خوی ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه سپاه استان اردبیل و مردم استان تا آخرین لحظه در کنار مردم زلزله زده خوی خواهند بود خاطر نشان کرد: برابر نیاز و درخواست‌ها از شهرستان خوی، آمادگی داریم با تمام توان به یاری مردم آسیب دیده بشتابیم.