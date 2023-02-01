۶ هزار برنامه طی دهه مبارک فجر در استان تهران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد ذوالقدر ظهر چهارشنبه در نشست خبری طی سخنانی گفت: یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی این بوده که به قدرت رسانه‌ای، حزبی، نظامی و حمایت‌های خارجی متکی نبوده، چرا که امام خمینی (ره) به خود و خدای خود متکی بود و این انقلاب، با اراده الهی و حمایت مردم شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) دین را برای اداره حکومت ارائه کرد و مبنای جدیدی را بنا نهاد، افزود: البته در کنار مشکلات و ضعف‌هایی که وجود دارد باید دستاوردهای عظیم انقلاب در حوزه‌های اقتصادی، ارتباطی، ورزشی، فناوری، گردشگری، درمانی، و … به صورت جامع و کامل بیان شوند.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در ادامه تاکید کرد: بسیج سپاه پاسداران به واسطه حضور در همه ارکان جامعه و در سطح محلات و مناطق وظیفه دارد با تبیین، گفتمان، هنر، ورزش و در قالب‌های رزمایش اقتدار و … هر چه باشکوه‌تر برای برگزاری جشن انقلاب کمک کنند.

ذوالقدر در پایان خاطرنشان کرد: در راستای گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۹۵ عنوان برنامه اجرایی در قالب ۶۰۲۴ فعالیت در شهرستان‌های استان تهران اجرایی و از این تعداد ۲۸ عنوان برنامه در قالب متمرکز استانی برگزار می‌شود.