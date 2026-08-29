به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال در نخستین تجربه حضور خود در لیگ برتر با تغییرات گسترده و برنامه‌ای متفاوت نسبت به فصل گذشته آماده حضور در سطح اول فوتبال باشگاهی ایران می‌شود. آبی‌پوشان که طی دو فصل از لیگ دسته دوم به لیگ یک و سپس به لیگ برتر صعود کردند حالا با هدایت مریم ایراندوست و جذب چند بازیکن جدید به دنبال آن هستند تا صرفاً یک تیم تازه‌وارد نباشند و در جمع مدعیان قرار بگیرند.

رقابت‌های نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان از ۲۷ شهریور آغاز می‌شود و استقلال در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا شروع فصل مشغول آماده‌سازی برای نخستین حضور خود در بالاترین سطح فوتبال زنان ایران است.

ایراندوست و مأموریت ساختن یک تیم جدید

استقلال پس از صعود به لیگ برتر تصمیم گرفت تغییر مهمی روی نیمکت خود ایجاد کند و مریم ایراندوست را به عنوان سرمربی جدید تیم انتخاب کرد. ایراندوست که از مربیان شناخته‌شده فوتبال زنان ایران محسوب می‌شود حالا مأموریت دشواری برای ساختن تیمی رقابتی در اختیار دارد.

اختلاف سطح میان لیگ یک و لیگ برتر باعث شده کادر فنی استقلال به دنبال تقویت جدی ترکیب باشد؛ به همین دلیل برنامه نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان با تمرکز بر جذب بازیکنان باتجربه و شاخص دنبال می‌شود.

تمرینات استقلال بی‌سروصدا آغاز شد

آبی‌پوشان در حالی برای فصل جدید آماده می‌شوند که تمرینات پیش‌فصل خود را آغاز کرده‌اند. استقلال برخلاف برخی تیم‌ها تاکنون با هیاهوی زیادی وارد بازار نشده و معرفی بازیکنان جدید را با شیب نسبتاً آرامی پیش برده است.

با این حال روند آماده‌سازی تیم آغاز شده و استقلالی‌ها در فاصله کمتر از سه هفته تا شروع لیگ تلاش می‌کنند ترکیب نهایی خود را برای حضور در مسابقات آماده کنند.

هاجر دباغی نخستین خرید بزرگ استقلال

استقلال نخستین خرید رسمی خود را با جذب هاجر دباغی انجام داد انتقالی که توجه زیادی را در فوتبال زنان به خود جلب کرد. دباغی پس از نزدیک به یک دهه حضور در سپاهان از این تیم جدا شد و پیراهن استقلال را بر تن کرد.

کاپیتان سابق سپاهان از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال زنان ایران است و سابقه طولانی حضور در مسابقات باشگاهی و ملی را دارد. او همچنین از بهترین گلزنان تاریخ باشگاه سپاهان محسوب می‌شود و حالا قرار است یکی از مهره‌های کلیدی استقلال در اولین فصل حضور این تیم در لیگ برتر باشد.

استقلال در انتظار خریدهای جدید

جذب دباغی احتمالاً پایان فعالیت استقلال در بازار نقل‌وانتقالات نخواهد بود. آبی‌پوشان برای تقویت ترکیب خود در پست‌های مختلف همچنان به دنبال جذب بازیکنان جدید هستند و در همین راستا رقیه جلال‌نسب هافبک سابق گل‌گهر سیرجان نیز به جمع استقلال اضافه شده است.

گفته می‌شود استقلال احتمالاً بیش از ۱۰ بازیکن جدید به خدمت خواهد گرفت و مدیران باشگاه نیز از حضور چند بازیکن شاخص دیگر در ترکیب این تیم خبر داده‌اند.

البته در کنار خریدهای جدید تعدادی از بازیکنان کلیدی فصل گذشته نیز در استقلال باقی خواهند ماند تا ترکیب تیم تازه‌وارد به لیگ برتر، تلفیقی از بازیکنان فصل گذشته و نفرات باتجربه جدید باشد.

هدف استقلال فراتر از یک تازه‌وارد

استقلال حالا با هدایت ایراندوست قصد دارد فاصله خود با تیم‌های باسابقه لیگ برتر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش دهد. اگرچه این تیم نخستین تجربه خود در سطح اول فوتبال زنان را پشت سر می‌گذارد ولی حضور یک مربی باتجربه و جذب بازیکنان شناخته‌شده‌ای مانند دباغی نشان می‌دهد آبی‌پوشان صرفاً برای بقا وارد لیگ نشده‌اند.

باید دید استقلال در نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر تا چه اندازه می‌تواند انتظارات را برآورده کند و آیا تغییرات گسترده در ترکیب این تیم آبی‌پوشان را به یکی از تیم‌های قابل توجه فصل جدید تبدیل خواهد کرد یا خیر.