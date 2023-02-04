گلستان همزمان با سالروز ولادت امیرالمومنین غرق در نور و شادی شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مردم مؤمن و دوستدار مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گلستان از شب گذشته به مناسب میلاد نخستین ستاره امامت و ولایت حضرت امیرالمومنین علی (ع) با برپایی بیرق‌های سبز و چراغانی کوی و برزن، ولادت نور امامت را جشن گرفتند و با پارچه نوشته‌هایی عید میلاد امام علی (ع) را شادباش گفتند.

مردم عاشق مکتب علوی در جای جای استان گلستان با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، توزیع شیرینی، شربت و گل، ضمن گرامیداشت روز پدر، ولادت پدر یتیمان را گرامی داشتند.

همچنین در بسیاری از منازل مراسم جشن، شعرخوانی و مولودی خوانی در مدح حضرت علی (ع) با شکوه و جلوه خاص برگزار شد.

امروز هم مساجد و بقاع متبرکه استان گلستان به مناسب سالروز میلاد حضرت علی (ع) میزبان مراسم سخنرانی و شعرخوانی است.

برخی خیران گلستان هم با قربانی گوسفند و توزیع گوشت بین فقرا، مستمندان و ایتام، سالروز ولادت حضرت علی (ع) را با اقدامی خیرخواهانه گرامی داشتند.

توزیع هدایا و مواد غذایی از سوی مؤسسات خیریه بین روستاییان هم از دیگر برنامه‌های سالروز ولادت حضرت علی (ع) در برخی مناطق گلستان بود.

گرامیداشت پدران آسمانی

به مناسبت روز بزرگداشت پدر، پدران و والدین مقاوم و صبور شهیدان جنگ تحمیلی با اجرای برنامه پدران آسمانی مورد تجلیل و تکریم قرار می‌گیرند.

برخی زوج‌های جوان هم شب گذشته همزمان در آستانه سالروز ولادت امام علی (ع)، آغاز زندگی خود را جشن گرفتند.

۱۲ هزار معتکف

طبق گزارش اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان آئین معنوی اعتکاف هم همزمان با ۱۳ ماه رحب در صدها مسجد استان با پیش بینی حضور ۱۲ هزار معتکف آغاز شده است.

مراسم اعتکاف رجبیه در روزهای ایام البیض و همزمان با روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۵، ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه مصادف با ۱۳، ۱۴ و ۱۵ رجب برگزار می‌شود.

اعتکاف، از جمله عبادت‌های مستحب است که فرد برای مدتی مشخص (دست‌کم سه روز) در مسجد می‌ماند و روزه می‌گیرد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در این خصوص گفت: با استقبال ۱۲ هزار گلستانی مراسم معنوی اعتکاف از بامداد شنبه در مساجد گلستان آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام رضا دیلمی اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف پس از دو سال وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا، از اذان صبح امروز (شنبه) ۱۵ بهمن، آغاز شده و ۱۲ هزار گلستانی برای این آئین نام‌نویسی کردند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه این مراسم با همراهی ویژه خیران، معتمدان و تشکل‌های دینی و انقلابی برگزار می‌شود، افزود: تعداد شرکت کنندگان در سال‌های گذشته هفت الی هشت هزار نفر بوده است.

وی گفت: مراسم معنوی اعتکاف همراه با به جا آوردن اعمال ام داوود در اذان مغرب روز دوشنبه ۱۷ بهمن به پایان می‌رسد.دیلمی گفت: امسال طرح‌های ویژه ای مانند پدر پسری و مادر دختری هم پیش بینی شده تا امکان مشارکت و حضور کودکان و نوجوانان افزایش یابد.

سیزدهم رجب سال ۳۰ عام الفیل انسانی پا به عرصه وجود گذاشت که با تولد خود بسیاری از مردم عصر خویش و بعد از آن را حیرت زده کرد، نوزادی که کعبه میزبان قدوم مبارکش به دنیای خاکی بود و این نشانه اکرام خداوند و فضیلت بی همتای حضرت علی (ع) است.

کنیه حضرت علی (ع)، ابوالحسن، ابوالحسین و ابوتراب و القاب ایشان مرتضی، حیدر، امیرالمؤمنین، اسدالله و وصی است، مادر ایشان فاطمه بنت اسد و پدرش ابوطالب عموی بزرگوار پیامبر (ص) بود.

حضرت علی (ع) پس از برگزیده شدن حضرت محمد (ص) به پیامبری، نخستین کسی بود که به اسلام ایمان آورد و پیامبری رسول اکرم (ص) را پذیرفت و ایشان را در دعوت همگانی به اسلام یاری کرد.

دوران خلافت حضرت علی (ع) در مدینه دوران تبلور اسلام واقعی، اجرای عدالت اسلامی، مبارزه با بدعت‌ها، از بین بردن تبعیض‌ها، برکناری حکمرانان نالایق، تقسیم عادلانه بیت المال و اجرای دقیق و درست سنت رسول الله (ص) بود.

در زمان خلافت حضرت علی (ع) جنگ‌های فراوانی از جمله صفین، جمل و نهروان رخ داد که هر یک پیامدهای خاصی به دنبال داشت.

با وجود فشارهای سیاسی داخلی، خارجی و وقوع جنگ‌های طاقت فرسا در طول پنج سال حکومت ایشان، حضرت علی (ع) خدمات ارزشمند و بی سابقه‌ای در تاریخ به جامعه اسلامی ارائه کرد.

آن حضرت سرانجام در سحرگاه نوزدهم رمضان سال ۴۰ هجری قمری، هنگام انجام فریضه الهی توسط ابن ملجم از گروه خوارج، از ناحیه سر مجروح شد و بعد از دو روز در بیست و یکم رمضان به شهادت رسید.