به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسکنی ظهر دو شنبه در دیدار جمعی از تعاونیها خراسان شمالی اظهار کرد :۲۵ درصد از اقتصاد باید در بخش تعاون و شرکتهای تعاونی محقق شود اما این مهم محقق نشده است.
معاون امور تعاونی وزارت کار گفت: در این زمینه باید حمایت لازم از شرکتهای تعاونی انجام شود.
وی افزود: بر اساس آخرین برآوردها، سهم تعاونیها از اقتصاد تنها ۴.۶ درصد است اما تلاش داریم در این زمینه با حمایت از تعاون گران، سالانه یک درصد به سهم تعاون گران در اقتصاد افزوده شود.
مسکنی تصریح کرد: باید از تمام ظرفیتها برای توسعه تعاونیها استفاده کنیم.
وی با اشاره به توجه نظام و دولت به مناطق کم برخوردار، گفت: توسعه روستاها باید با حفظ کارکرد و رسالت این مناطق اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: اکنون شاهد هستیم روستایی نیاز خود به گوشت و یا نان و مواد پروتئین را از شهر تأمین میکند این در حالی است که روستا محل تولید شناخته میشود.
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