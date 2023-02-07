کرمانشاه قطب دانش بنیان در غرب کشور

سیامک آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های فناورانه و دانش بنیان، اظهار کرد: اقدامات فناورانه بیش از ۱۰۰ سال در جهان عمر دارد و ساختارهای فناورانه نخستین بار در آمریکا دنبال شد.

وی با تاکید بر اینکه ایران نیز حدود ۲ دهه است که اقدامات فناورانه خود را دنبال می‌کند، افزود: با توجه به پیشرفت‌های ایران در زمینه فعالیت‌های فناوری طی یک دهه گذشته هم اکنون بیش از هشت هزار شرکت و واحد دانش بنیان در کشور فعالیت جدی دارند.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه تصریح کرد: با وجود زیرساخت‌ها و پیشرفت‌های کشور در زمینه شرکت‌های دانش بنیان و فناور اما در ابعاد مهمی همچون اقتصاد به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته و هنوز در ابتدای مسیر پیشرفت قرار دارد.

آزادی با بیان اینکه نفوذ فعالیت‌های فناور و دانش بنیان در ابعاد اقتصادی دیر هنگام آغاز شده، خاطر نشان کرد: تأخیر حدوداً ۳۰ ساله در این زمینه سبب شده که امروز نیازمند افزایش سرعت در حرکت برای دسترسی به توسعه کشور باشیم.

وی عنوان کرد: امروزه دانش بنیان‌ها در مسائل اقتصادی حرف اول را می‌زنند که به همین منظور برای پیشرفت و دستیابی به توسعه نیازمند حرکت در مسیر دانش‌بنیان‌ها خواهیم بود.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه با بیان اینکه حرکت در مسیر رشد نیازمند حمایت از دانش‌بنیان‌ها است، گفت: اقتصاد جهان و رونق آن بسته به دانش‌بنیان‌ها و پیشرفت آن داشته و هم اکنون حداکثر ۲ اقتصاد کشور در گرو فعالیت‌های دانش‌بنیان‌ها است.

آزادی ادامه داد: اما در کشورهای پیشرفته‌تر سهم واحدها و فعالیت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد بالاتر و بسیار قابل توجه‌تر بوده و حدود ۱۰ شرکت به نام و بزرگ در دنیا هستند که از شرکت و استارتاپ‌های نو پا شروع کرده و امروز در مسئله تجارت بسیار پیشرفته و شناخته‌تر شده‌اند.

وی بیان کرد: دانش‌بنیان‌ها در کشور ایران برای پیشرفت بیشتر نیازمند برنامه و راهبردهای اساسی با تمرکز بیشتر هستند تا با شناسایی مشکلات و چالش‌های آنها طی ترتیبات نظام‌مندی به رفع آن‌ها پرداخته شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه به پیشرفت حوزه دانش‌بنیاد در سال‌های آینده اشاره و تاکید کرد: به منظور ایجاد توسعه و پیشرفت دانش‌بنیان‌ها نیازمند باز طراحی ساختار شرکت‌ها بر اساس نیازهای واقعی و همچنین سازماندهی تمامی بخش‌های حاکمیتی کشور متناسب با راهبردهای تعیین شده خواهیم بود.

آزادی مطرح کرد: ایجاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان در کشور ایران برای حمایت از فعالیت‌های مربوطه بسیار مؤثر واقع شده و حمایت بیشتر در راستای رفع موانع و مشکلات باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه فعالیت‌های استان کرمانشاه در زمینه دانش‌بنیان‌ها اشاره کرد و افزود: نخستین مرکز رشد در استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۴ و پارک علم و فناوری نیز از سال ۱۳۸۷ آغاز به کار کرده‌اند.

حمایت پارک علم و فناوری از ۷۰۰ واحد فناور

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه با بیان اینکه پارک علم و فناوری در استان کرمانشاه از ۷۰۰ واحد فناور و دانش بنیان حمایت می‌کند، گفت: همچنین ۳۱۶ واحد فناور و دانش‌بنیان مورد حمایت این مجموعه قرار دارد.

آزادی ادامه داد: از مجموع شرکت و واحدهای فناور و دانش‌بنیان تعداد ۷۸ مورد تاییدیه و مجوز دانش‌بنیان را دریافت کرده و چهار شتاب دهنده در حوزه آی سی تی، صنایع شیمیایی، گیم و انیمیشن و عمومی نیز به منظور شناسایی و حمایت از تیم‌های استارتاپ در استان کرمانشاه فعال هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر یازده مرکز رشد در زمینه حمایت از افراد صاحب ایده و نیز ۹ مرکز نوآوری در استان کرمانشاه در راستای توانمندسازی، پرورش صاحبان و تجاری‌سازی ایده فعال هستند.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه از تولید انحصاری ۲۰ محصول فناورانه کشور در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: با توجه به جهش بی نظیر این استان در حوزه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان بیش از ۱۰ شرکت با تولید محصولات فناورانه در کشور داریم.

آزادی کرمانشاه را قطب دانش بنیان در غرب و شمال غرب کشور معرفی کرد و گفت: با توجه به این پیشرفت نیازمند حمایت ویژه برای رفع معضل بیکاری در استان کرمانشاه بوده و این امر به ایجاد زمینه اشتغالزایی و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان کمک قابل توجهی خواهد کرد.

وی ادامه داد: بیش از ۲ هزار نفر در واحدها و شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به کار بوده که با حمایت از این شرکت‌ها می‌توان آمار اشتغال را افرایش یافت.

آزادی در پایان خاطر نشان کرد: علاوه بر افزایش میزان اشتغال می‌توان از خروج نخبگان جلوگیری کرد و زمینه توسعه و صادرات محصولات فناورانه را به کشورهای همجوار داشته باشیم.