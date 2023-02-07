«شمخانی» تهران را به مقصد مسکو ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در پنجمین نشست گفتگوی امنیت منطقهای که روز چهارشنبه (۱۹ بهمن ماه) در مسکو برگزار میشود، صبح امروز (۱۸ بهمن ماه) تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.
در این نشست که با حضور دبیران، مشاوران و نمایندگان نهاد امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان برگزار میشود، تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در حاشیه این نشست، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با برخی همتایان خود نیز بهطور جداگانه دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، منطقهای و بینالمللی گفتگو خواهد کرد.
شمخانی همچنین در این سفر در ادامه نشستهای مشترک دبیران شورای امنیت ملی ایران و روسیه که اخیراً و در جریان سفر آبان ماه سالجاری پاتروشف به ایران در تهران برگزار شد، نشست دیگری را با همتای روسی خود برای بررسی مسائل دوجانبه و پیگیری پروژههای مشترک اقتصادی، فناوری و تجاری دو کشور برگزار میکند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان همچنین با برخی دیگر از مقامات عالی فدارسیون روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.
سلسله نشستهای گفتوگوی امنیت منطقهای با ابتکار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ پایهگذاری شد.
گفتنی است نشستهای اول و دوم گفتوگوی امنیت منطقهای با میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران و نشست سوم و چهارم نیز با میزبانی هندوستان در دهلینو و تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شده است.
نظر شما