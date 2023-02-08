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۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۱۴

افتتاح ۱۰۵ پروژه در بخش کشاورزی استان تهران همزمان با دهه فجر

افتتاح ۱۰۵ پروژه در بخش کشاورزی استان تهران همزمان با دهه فجر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: همزمان با دهه فجر امسال تعداد ۱۰۵ پروژه در بخش کشاورزی این استان با اشتغالزایی ۵۲۹ نفر به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: همزمان با دهه مبارک فجر امسال تعداد ۱۰۵ پروژه در بخش کشاورزی این استان با اشتغالزایی ۵۲۹ نفر به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: در دهه مبارک فجر تعداد ۱۰۵ پروژه در بخش کشاورزی این استان با سرمایه‌گذاری ۴۵۱ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

برادری اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری شامل آورده سرمایه‌گذاران، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری دولت است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی از جمله توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، توسعه واحدهای آبزی پروری، پرورش طیور و دامداری‌های پرواری و شیری، واحدهای گلخانه‌ای و قارچ و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است که بیشترین تعداد پروژه‌ها با ۷۸ درصد مربوط به بخش آب و خاک می‌شود.

برادری ادامه داد: در میان طرح‌های معرفی شده ۸ پروژه شاخص با سرمایه گذاری بالای ۱۰۰ میلیارد ریال شامل گلخانه سبزی و صیفی، گل رز، بلوبری، آنتوریوم و واحدهای پرورش مرغ و گوسفند داشتی وجود دارد که با حضور مقامات ملی و استانی به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد مطلب 5704260

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