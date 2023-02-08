افتتاح ۱۰۵ پروژه در بخش کشاورزی استان تهران همزمان با دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: همزمان با دهه مبارک فجر امسال تعداد ۱۰۵ پروژه در بخش کشاورزی این استان با اشتغالزایی ۵۲۹ نفر به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: در دهه مبارک فجر تعداد ۱۰۵ پروژه در بخش کشاورزی این استان با سرمایه‌گذاری ۴۵۱ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

برادری اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری شامل آورده سرمایه‌گذاران، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری دولت است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی از جمله توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، توسعه واحدهای آبزی پروری، پرورش طیور و دامداری‌های پرواری و شیری، واحدهای گلخانه‌ای و قارچ و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است که بیشترین تعداد پروژه‌ها با ۷۸ درصد مربوط به بخش آب و خاک می‌شود.

برادری ادامه داد: در میان طرح‌های معرفی شده ۸ پروژه شاخص با سرمایه گذاری بالای ۱۰۰ میلیارد ریال شامل گلخانه سبزی و صیفی، گل رز، بلوبری، آنتوریوم و واحدهای پرورش مرغ و گوسفند داشتی وجود دارد که با حضور مقامات ملی و استانی به بهره‌برداری خواهد رسید.