فراخوان حضور موسسات قرآنی در نمایشگاه بین المللی قرآن منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری سی امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم ، تمامی مؤسسات فعال در این حوزه می‌توانند برای حضور اقدام به ارائه طرح و ثبت‌نام کنند.

مدیران مؤسسات قرآنی پس از تکمیل فرم ثبت‌نام و ارائه طرح، فایل را با فرمت pdf از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۱۲۱۲۲۰۱۷۶ ارسال کنند.

یادآوری می‌شود، تکمیل و ارسال فرم ثبت‌نام به منزله تأیید برای حضور قطعی در نمایشگاه نیست. طرح‌ها و فرم ثبت‌نام مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت و فقط مؤسسات دارای طرح جدید و خلاق و نوآورانه امکان حضور در نمایشگاه را پیدا می‌کنند.