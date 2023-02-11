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۲۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۲۷

فراخوان حضور موسسات قرآنی در نمایشگاه بین المللی قرآن منتشر شد

فراخوان حضور موسسات قرآنی در نمایشگاه بین المللی قرآن منتشر شد

با توجه به برگزاری سی امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد ، تمامی مؤسسات فعال در این حوزه می‌توانند برای حضور اقدام به ارائه طرح و ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری سی امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم ، تمامی مؤسسات فعال در این حوزه می‌توانند برای حضور اقدام به ارائه طرح و ثبت‌نام کنند.

مدیران مؤسسات قرآنی پس از تکمیل فرم ثبت‌نام و ارائه طرح، فایل را با فرمت pdf از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۱۲۱۲۲۰۱۷۶ ارسال کنند.

یادآوری می‌شود، تکمیل و ارسال فرم ثبت‌نام به منزله تأیید برای حضور قطعی در نمایشگاه نیست. طرح‌ها و فرم ثبت‌نام مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت و فقط مؤسسات دارای طرح جدید و خلاق و نوآورانه امکان حضور در نمایشگاه را پیدا می‌کنند.

کد مطلب 5705749

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