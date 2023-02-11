فراخوان حضور موسسات قرآنی در نمایشگاه بین المللی قرآن منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری سی امین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم ، تمامی مؤسسات فعال در این حوزه میتوانند برای حضور اقدام به ارائه طرح و ثبتنام کنند.
مدیران مؤسسات قرآنی پس از تکمیل فرم ثبتنام و ارائه طرح، فایل را با فرمت pdf از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۱۲۱۲۲۰۱۷۶ ارسال کنند.
یادآوری میشود، تکمیل و ارسال فرم ثبتنام به منزله تأیید برای حضور قطعی در نمایشگاه نیست. طرحها و فرم ثبتنام مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت و فقط مؤسسات دارای طرح جدید و خلاق و نوآورانه امکان حضور در نمایشگاه را پیدا میکنند.
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