تیم ملی والیبال راهی ژاپن شد/ شفیعی در ترکیب تیم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مردان والیبال ایران بعد از حضور در برزیل و برگزاری چهار دیدار هفته نخست لیگ ملت‌ها ۲۰۲۴ برابر صربستان، ایتالیا، کوبا و آرژانتین شهر ریودوژانیرو را به مقصد تهران ترک کردند.

کاروان تیم ملی والیبال ایران صبح روز سه‌شنبه هشتم خرداد از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شد و مستقیماً از فرودگاه به سفارت لهستان رفت تا کارهای ویزای بازیکنان و کادر فنی انجام شود.

ملی‌پوشان والیبال کشورمان پس از کارهای ویزا بلافاصله به فرودگاه برگشتند و ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه تهران را به مقصد دبی ترک کردند تا پس از توقفی ۶ ساعته این شهر را نیز به مقصد اوزاکا در ژاپن ترک کنند.

شاگردان موریس موتا پائز یک شب در هتل فرودگاهی اوزاکا اقامت دارند و سپس با پرواز دیگر راهی شهر فوکوهاکا میزبان هفته دوم لیگ ملت‌ها می‌شوند.

میلاد عبادی‌پور، جواد کریمی، محمدطاهر وادی، مرتضی شریفی، امیرحسین اسفندیار، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، امیرحسین ساداتی، میثم صالحی، امین اسماعیل‌نژاد، محمد بربست، محمد ولی‌زاده، مهدی جلوه، علیرضا فراهانی مصلح آبادی، متین احمدی، آرمان صالحی و محمدرضا حضرت‌پور ۱۷ بازیکن ایران ایران در این پرواز بودند.

همچنین علی شفیعی مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران در سی آی پی فرودگاه امام خمینی (ره) نشستی با سرمربی تیم ملی داشت تا روند بهبودی و آمادگی این بازیکن بررسی شود.

پائز پس از این جلسه از سرپرست تیم ملی خواست که شفیعی هم به ملی پوشان در فوکوهاکا بپیوندد و این بازیکن امشب (چهارشنبه شب نهم خرداد) تهران را به مقصد این شهر ترک می‌کند. بنابر این تیم ملی والیبال ایران با ۱۸ بازیکن در هفته دوم مسابقات حاضر می‌شود.

امیر خوش‌خبر (سرپرست تیم)، موریس موتا پائز (سرمربی)، پیمان اکبری (دستیار اول)، لئوناردو افونسو، عبدالرضا علیزاده، علی فتاحی و نوید مشجری (مربیان)، مارسلو زنگراند (بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، علی حدادی (فیزیوتراپ) و محمدناصر نقره‌ای به عنوان ماسور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۴ هستند.

هفته دوم لیگ ملت‌ها در گروه مردان از ۱۵ تا ۲۰ خرداد با ۳۲ دیدار پیگیری خواهد شد که تیم ملی والیبال ایران با تیم‌های ژاپن، برزیل، ترکیه، لهستان، بلغارستان، اسلوونی و آلمان در گروه سوم این مسابقات قرار دارند.

برنامه دیدارهای مردان والیبال ایران در هفته دوم به قرار زیر است:

سه شنبه ۱۵ خرداد: ایران – ژاپن؛ ساعت ۱۳:۵۰

پنج‌شنبه ۱۷ خرداد: ایران – برزیل؛ ساعت ۶:۳۰

جمعه ۱۸ خرداد: ایران – بلغارستان؛ ساعت ۶:۳۰

شنبه ۱۹ خرداد: ایران – ترکیه؛ ساعت ۶:۳۰