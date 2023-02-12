به گزارش خبرنگار مهر، حسن رزاقی بهابادی، صبح یکشنبه در مراسم بدرقه این کاروان‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس اظهار داشت: برگزاری اردوهای راهیان نور موجب تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانش آموزان و آشنایی آنان با مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهدای دوران دفاع مقدس می‌شود.

وی با بیان اینکه اردوهای راهیان نور فرصت مناسبی برای یادآوری رشادت‌های رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق علیه باطل است، ادامه داد: در اردوهای راهیان نور، دانش آموزان با مرور خاطرات و زنده کردن لحظه‌های جهاد و شهادت با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های دوران دفاع مقدس تجدید میثاق می‌کنند.

رزاقی بیان داشت: دانش آموزان در بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، با روایتگری از سال‌های پرافتخار جهاد، شهادت و جانفشانی در راه حفظ انقلاب اسلامی، انس و الفت بیشتری با آرمان‌های والای شهدا پیدا می‌کنند.

مدیر آموزش و پرورش بهاباد افزود: آموزش و پرورش مهم‌ترین نهاد فرهنگ ساز در کشور است و برگزاری اردوهای راهیان نور مصداق بارز تحقق شعار رهبری است و هیچ نهادی مانند آموزش‌وپرورش نمی‌تواند در فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مؤثر باشد.

رزاقی ادامه داد: در این اردو ۱۱۴ نفر از دانش آموزان دختر شهرستان بهاباد از مناطق عملیاتی جنوب کشور همچون اروند، شلمچه، هویزه، دهلاویه و دوکوهه بازدید خواهند کرد.

وی بیان کرد: اردوهای راهیان نور در گام دوم انقلاب یکی از روش‌های مؤثر جهاد تبیین و آشنایی نسل سوم و چهارم انقلاب با اهداف و آرمان‌های والای شهدا و ایثارگران است که می‌تواند الگوهای موفق و حماسه‌های ماندگار و هویت‌ساز را به نسل‌های نوجوان و جوان معرفی کند.

گفتنی است؛ تعداد ۱۱۴ نفر ازدانش آموزان آموزشگاه‌های دخترانه بهاباد با سه دستگاه اتوبوس از این شهرستان عازم سرزمین راهیان نور شدند.