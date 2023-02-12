حمید پورحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش‌ها از بامداد امروز در استان همدان شروع شده و بارشهای خوبی را شاهد بودیم، اظهار کرد: البته ما از قبل با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته آمادگی مقابله با بحران را داشته و وضعیت نارنجی را اعلام کرده بودیم.

وی با بیان اینکه از زمان بارش‌ها شهرداری، پلیس راهور، اداره حمل و نقل جاده‌ای و ترافیک، دستگاه‌های ستاد بحران فعالیت و آمادگی خود را داشته و این فعالیت‌ها در حال انجام است؛ گفت: در حال حاضر، با تلاش همه همکاران ما در مجموعه‌های اعلام شده مشکل خاصی را نداریم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان با بیان اینکه نزولات آسمانی بیش از حد پیش بینی‌ها بود، گفت: در این راستا به صورت پراکنده تا چهارشنبه شب طبق اعلام هواشناسی بارش‌ها را داریم و تیم‌های راهداری شهر و شهرداری فعالیت خود را دارند.

پورحسینی ضمن تاکید بر اینکه شهروندان در صورت ضرورت از منزل خود خارج شوند و کفش مناسب و لباس گرم داشته باشند؛ خاطرنشان کرد: از همشهریان می‌خواهیم از آوردن وسایل نقلیه شخصی به خیابان خودداری و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه طبق اعلام استانداری فردا نیز فعالیت مراکز آموزشی و اداری به صورت غیرحضوری است؛ گفت: از همشهریان می‌خواهیم همکاری لازم را با ستاد داشته باشند.

پور حسینی با تصریح بر اینکه تیم‌های خدماتی و امدادی در آماده باش کامل هستند تا با افزایش حجم برف نسبت به بازگشایی معابر و پخش شن و نمک اقدام کنند؛ گفت: وضعیت جاده‌ها به خوبی تردد در حال انجام است با این وجود از رانندگان تقاضا داریم همه ملزومات سفر، زنجیر چرخ و … را به همراه داشته و جداً از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی با بیان اینکه در سطح استان هم شهرداری تمام امکانات و سایر دستگاه‌ها را برای کمک رسانی و رفع مشکلات در شهر از صبح داشته و نیروهای خدوم در حال تلاش برای بازگشایی معابر هستند؛ افزود: حجم بارش‌ها بسیار زیاد است و مسیرهایی که بازگشایی شده دوباره پر از برف می‌شود اما همچنان در خدمت همشهریان هستیم.