واحدهای صنعتی همدان با تغییر مسیر تولید محاصره را دور زدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حقیقی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در بعضی مواقع تاخیر در تعاملات به خاطر مشکلات و گرفتاری‌های اضافی پیش می‌آید، اظهار کرد: واقعیت این است که بازوی طبیعی مجموعه دولت در صدر استان رسانه‌ها هستند و با تبیین درست موضوع علاوه بر امیدآفرینی می‌توانیم از ظرفیت شما برای انعکاس واقعی عملکردها استفاده کنیم.

وی با اشاره به نزدیکی هفته دولت بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم بعد از هفته دولت جلسات تعاملی با رسانه‌ها برگزار شود و رسانه‌ها می‌توانند زبان گویای ما باشید چراکه ممکن است ارتباط ما با برخی جمع‌های رسانه‌ای و خبری به دلایلی کمتر از قبل شده باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اقدامات انجام‌شده برای جایگزینی با تحریم‌ها در شهرک‌های صنعتی، گفت: در بحث صادرات برخی مقاصد صادراتی ما در جنگ اقتصادی متوقف شد، اما راه‌های جایگزین تعریف شده است، تولیدات استان همدان به ویژه در حوزه صنعتی هیچ‌گاه متوقف نشده و از مراجع مختلف برای رساندن محصول به مقصد استفاده می‌کنیم.

وی با تاکید بر «قابلیت انعطاف‌پذیری» واحدهای تولیدی، افزود: یکی از ویژگی‌های مهم امکان جابجایی و تغییر ماهیت تولید بوده و در همین ۶ ماه گذشته از جنگ اقتصادی تعدادی از واحدهای تولیدی استان تغییر ماهیت دادند و فعالیت خود را متناسب با نیازهای فضای تحریمی و شرایط محاصره تنظیم کردند.

حقیقی خاطرنشان کرد: در بحث مجوزها نیز همراهی خوبی انجام شده و تغییر مجوز برای واحدها مهیا شده است که یکی از اتفاقات مثبت به شمار می‌رود.

وی در ادامه با خطاب قرار دادن خبرنگاران بیان کرد: در صورتی که رسانه‌ها تمایل داشته باشد امکان بازدید از چند واحد تولیدی استان همدان بدون حضور دوربین وجود دارد تا فعالان رسانه‌ای از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان در پایان با تقدیر از همراهی خبرنگاران، ادامه داد: امیدواریم با تعامل بیشتر روزگار خوشی برای تولید و صنعت استان رقم بخورد و به طور قطع اتفاقات بزرگ در حوزه نمایشگاه‌ها و تولید استان رخ خواهد داد.