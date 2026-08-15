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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

مسابقات چندوجهی «میدان یار» در رشت کلید خورد

مسابقات چندوجهی «میدان یار» در رشت کلید خورد

رشت - فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت از آغاز مسابقات چند وجهی «میدان یار» با محوریت رزم انفرادی، خود امدادی و دگر امدادی، فرهنگی، هنری و روایت میدان، در میدان شهدای ذهاب این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات «میدان یار» که در میدان شهدای ذهاب برگزار شد، اظهار کرد: این مسابقات با محوریت پنج بخش اصلی شامل «رزم انفرادی»، «خودامدادی و دگرامدادی»، «فرهنگی و هنری» و «روایت میدان» طراحی شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تشکیل دو لشکر زینبی (مدافعان وطن) و حسینی (مدافعان حرم) از ابتدای جنگ رمضان به همت سپاه ناحیه مرکزی رشت، افزود: پس از برگزاری رزمایش جانفدا و تشکیل پایگاه‌های بعثت در میادین شهر، اکنون مسابقات «میدان یار» با هدف ارتقای روحیه سلحشوری، آمادگی جسمانی و دفاع شخصی جوانان و نوجوانان برنامه‌ریزی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محور خود امدادی و دگر امدادی، تصریح کرد: در این بخش، مهارت‌های امدادی، کمک‌های اولیه و نجات‌گری در شرایط بحران به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود و مسابقات عملی در این زمینه برگزار خواهد شد تا جوانان برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه آماده شوند.

سرهنگ امینی بخش فرهنگی و هنری را از دیگر محورهای مهم این رویداد برشمرد و گفت: در این بخش، مسابقاتی با موضوعات پرچم‌گردانی، روایت‌گری و تولید محتوا با محوریت دفاع مقدس، مقاومت و شهدا برگزار می‌شود تا نسل جوان از طریق هنر با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شود.

وی با تأکید بر بخش «روایت میدان»، خاطرنشان کرد: این بخش با هدف تبیین و روایت‌گری از حماسه‌های دفاع مقدس، مقاومت و حضور مردم در میدان‌های مختلف طراحی شده و شرکت‌کنندگان با ارائه روایت‌های خود از وقایع تاریخی و انقلابی به رقابت می‌پردازند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه این مسابقات با حضور پرشور مردم و تحت نظارت مربیان مجرب برگزار می‌شود، اظهار داشت: «میدان یار» فرصتی ارزشمند برای جوانان و نوجوانان است تا در فضایی سالم و پویا، ضمن آشنایی با مهارت‌های مختلف، روحیه رقابت و همکاری را تمرین کنند.

سرهنگ امینی در پایان با اشاره به برگزاری این رویداد در میدان شهدای ذهاب، تصریح کرد: این مکان نمادی از تداوم حضور مردم در میدان و پیوند نسل جوان با ارزش‌های انقلابی است و سپاه ناحیه مرکزی رشت با برگزاری برنامه‌هایی نظیر «میدان یار» درصدد است زمینه‌ساز حضور بیشتر جوانان در عرصه‌های اجتماعی و مهارتی باشد.

گفتنی است، مسابقات چندوجهی «میدان یار» از روز جاری به مدت یک هفته در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به غرفه‌های مستقر در این میدان و معاونت فرهنگی سپاه ناحیه مرکزی رشت مراجعه کنند.

کد مطلب 6917651

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