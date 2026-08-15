مرتضی هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد علوی در دهه پایانی ماه صفر با برنامهریزی و دعوت از گروههای جهادی پزشکی خدمات درمانی رایگان را در مناطق روستایی و کمتر برخوردار شهرستانهای رزن، درگزین و فامنین ارائه کرد.
وی افزود: این خدمات با استقرار گروههای پزشکی جهادی در روستاهای هدف برای بیش از ۲ هزار نفر از مردم منطقه فراهم شد و حوزههایی از جمله بیناییسنجی، توزیع عینک رایگان و خدمات دهان و دندان را دربر گرفت.
مجری بنیاد علوی در استان همدان با اشاره به اهمیت دسترسی عادلانه مردم مناطق محروم به خدمات سلامت، بیان کرد: اجرای این طرحها در راستای کاهش بخشی از هزینههای درمانی خانوادهها و تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات تخصصی پزشکی انجام شده است.
وی ادامه داد: حضور گروههای جهادی پزشکی در مناطق کمبرخوردار فرصتی ارزشمند برای شناسایی نیازهای درمانی مردم و ارائه خدمات اولیه و ضروری سلامت به شمار میرود.
هوشیار خاطرنشان کرد: این برنامه خدمترسانی از اربعین حسینی تا پایان ماه صفر با هدف تقویت فرهنگ خدمترسانی، حمایت از اقشار کمبرخوردار و توجه بیشتر به نیازهای درمانی ساکنان مناطق روستایی استان اجرا شده است.
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