تولید خودروهای داخلی باکیفیت حق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید صالح موسوی اعظم در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یاسوج افزود: فریب دادن مردم فقط به تخلف فروش جنس نامرغوب به جای جنس با کیفیت ختم نمی‌شود و کسی که اقدام به فریب مردم و کم فروشی می‌کنند گناهکارند و افرادی نیز که می‌بینند و با بی تفاوتی می‌گذرند در این گناه شریک هستند.

وی بیان داشت: تضییع حق مردم فقط در بازار اتفاق نمی‌افتد، بلکه کارکنان برخی ادارات در خدمات رسانی به مردم نیز کوتاهی می‌کنند.

حجت الاسلام موسوی اعظم با بیان اینکه ربا خواری، بزرگترین گناه است، گفت: برخی افراد با پول ربا اقدام به ساخت منازل مسکونی می‌کنند که این عمل در دین اسلام ناپسند است.