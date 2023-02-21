حمایت از نخبگان غیرایرانی هدفمندتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاوت علمی، امیرحسین میرآبادی رئیس مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در برنامه صبح بخیر ایران با اشاره به ابلاغ آیین نامه «حمایت از نخبگان غیرایرانی»، گفت: در کشورهای مختلف برنامههای متنوعی برای استفاده از ظرفیت و توانمندی متخصصان و نخبگانی که تابعیت آن کشور را ندارند وجود دارد که این برنامهها به نوعی فضای نخبگی در آن کشور را برای افراد غیربومی جذاب می کند.
وی افزود: در ایران نیز این برنامهها بود ولی باید سامانیافتهتر و در قالب یک برنامه مدون اجرایی می شد. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در همین راستا پیشنهاد آیین نامه حمایت از نخبگان غیرایرانی را به دولت ارائه داد و این پیشنهاد در اواخر دیماه مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت و ۲۶ بهمنماه توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
میرآبادی ادامه داد: با این اتفاق ما عملا یک سازوکار مدونی تحت عنوان آییننامه حمایت از نخبگان غیرایرانی داریم. ایران برنامه در کشورهای مختلف توسط دولتها اجرایی میشود. در ایران نیز متخصصانی داریم که غیر ایرانی هستند و ظرفیتها، خدمات و اقدامات خوب و ارزشمندی دارند که با این آییننامه یک سازوکار حمایتی برای آنها شکل گرفت.
رئیس مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری همچنین گفت: این افراد ذیل این برنامه دفترچه اقامت ویژه دریافت می کنند و با داشتن آن مانند یک شهروند ایرانی هستند که تابعیت ایرانی ندارند.
وی افزود: آنها می توانند در دانشگاهها و مراکز علمی ایرانی تحصیل کنند، شرکت تاسیس کنند، در رفت و آمد آنها تسهیل گری می شود، می توانند حساب بانکی باز کنند و همه امتیازات شهروندی را خواهند داشت. در واقع یک بستری فراهم خواهد شد تا این متخصصان بتوانند فعالیت خود را به شکل روزافزون توسعه دهند.
میرآبادی با اشاره به اینکه این آییننامه مربوط به متخصصان و نخبگان غیرایرانی مقیم است، بیان کرد: برخی متخصصان و کارآفرینان غیر ایرانی هستند که می خواهند در ایران فعالیت یا کسبوکار ایجاد کنند و خدمات ارائه دهند که این ظرفیت به آنها تعلق میگیرد.
وی افزود: ما در مرکز تعاملات پیش از این نیز با نخبگان ایرانی و غیر ایرانی ارتباط داشتیم و برخی زیرساختهای حمایتی شکل گرفته بود؛ اما به شکل موردی و محدود کار انجام می شد و مدون نبود. طی دو سال گذشته بیش از یک هزار درخواست فعالیت داشتیم ولی با این آیین نامه ظرفیت بیشتر از گذشته ایجاد خواهد شد و حمایت ها بیشتر می شود.
رئیس مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری درباره کشورهای مبدا نخبگان و کارآفرینان متقاضی فعالیت در کشور، گفت: این افراد از کشورهای همسایه و دیگر کشورهای اروپایی و شرق آسیا هستند.
وی با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده برای ماندن و فعالیت آنها در داخل کشور، بیان کرد: فضایی که در حوزه فناوری و کسب و کارهای فناورانه در داخل کشور وجود دارد در برخی حوزهها بسیار جذاب است. مثلا در حوزه پزشکی و درمانی ظرفیتهای موجود جزء برترینها است و فرصت ایجاد کسبوکار برای این افراد را فراهم می کند. مثلا در حوزه توریسم درمانی استفاده از ظرفیتهای تخصصی آنها مدنظر است.
میرآبادی درباره برنامه های معاونت علمی برای حمایت و جذب نخبگان ایرانی که مهاجرت کردهاند، گفت: یکی از اقدامات منسجمی که معاونت دنبال می کند؛ موضوع متخصصان و نخبگان ایرانی است و ظرفیت خوبی برای آنها اختصاص دادهایم. برنامه کانکت هم با همین موضوع و برای حمایت از متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور تعریف شده است. در قالب این برنامه هم آنهایی که علاقه مند به بازگشت به کشور هستند تسهیلات می گیرند هم آنهایی که علاقه مند به ارتباط با زیست بوم علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان هستند از این حمایت ها برخوردار می شوند.
وی افزود: این برنامه دستاوردهای مختلفی همچون برگزاری بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ کارگاه و برنامه های آموزشی و سخنرانی، بازگشت و فعالیت حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از نخبگان و کارآفرینان ایرانی، جذب ۴۵۰ نفر از آنها در دانشگاههای برتر کشور، ایجاد ۴۵۰ شرکت دانشبنیان و فناور توسط آنها و غیره داشته است.
به گفته میرآبادی، این ارتباط بسیار پیوسته و مستمر است و ظرفیت خوبی برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کردهایم. این اقدامات در همکاری با بنیاد ملی نخبگان و با در نظر گرفتن شاخصهای مهم انجام می شود. در این برنامه ها خدمات و تسهیلات کاملا شفاف ارائه می شود. پلتفرم کانکت برای متخصصان و کارآفرینان ایرانی غیرمقیم و برنامه آیکانکت هم برای متخصصان و نخبگان غیر ایرانی طراحی شده است.
وی با اشاره به ثبت درخواستها بر روی پلتفرم کانکت، گفت: بیش از ۸ هزار درخواست ثبت شده است ولی حدود ۳ هزار مورد از آنها فعال شده است و ۲ هزار و ۶۰۰ نفر هم به کشور بازگشتهاند.
رئیس مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری درخصوص ارائه خدمات سربازی به این نخبگان، بیان کرد: یکی مسایلی که این افراد با آنها مواجه هستند، خدمت سربازی است که ما برای آنها خدماتی در نظر گرفتهایم تا سربازی آنها در قالب انجام پروژههای علمی انجام شود. برخی از آنها بازمیگردند و پروژه های خدمت سربازی داخلی را استفاده می کنند که تسهیلات خاصی را برای آنها در نظر گرفتهایم. اما برخی از آنها در خارج از کشور قصد گذراندن دوران سربازی خود را دارند که برای آنها پروژه های سربازی خارج از کشور تعریف می کنیم که تاکنون بیش از ۱۰۰ مورد از این تسهیلات بهره بردهاند.
وی ادامه داد: زمانیکه یک متخصص یا یک نخبه به کشور برمی گردد به نوعی ارتباطات داخلی خود را از دست داده و در دوران شکنندهای قرار دارد. بنابراین باید از آنها حمایت کنیم.
