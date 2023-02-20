دستگیری ۲۱ سارق در قالب طرح مبارزه با سرقت در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی در سخنانی، اظهار داشت: ایجاد ناامنی روانی برای مجرمان و سارقان در مناطق جرم‌خیز و تقویت احساس امنیت مطلوب در سطح جامعه را از مهم‌ترین اولویت‌ های مجموعه انتظامی است، امنیت، محصول یک فرآیند جمعی است و به عنوان یک ضرورت همه مردم باید در این راستا به پلیس کمک کنند.

وی، افزود: در پی ابلاغ اجرای طرح مبارزه با سرقت در سطح استان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان و شهرستان‌های تابعه قرار گرفت.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در این طرح با انجام اقدامات پلیسی و در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ سارق در سطح استان لرستان دستگیر شده است، گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۴۳ فقره سرقت اعتراف کردند.

سردار الهی، عدم رعایت نکات ایمنی را مهم‌ترین عامل سو استفاده سارقان عنوان کرد و گفت: توجه مردم به هشدارها و توصیه‌های پلیس نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد.