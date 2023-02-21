به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده صبح سه‌شنبه در بازدید از پروژه‌های گردشگری استان بوشهر اظهار داشت: یکی از نیازهای استان بوشهر در حوزه گردشگری، داشتن زیرساخت‌های اقامتی مناسب است که در این راستا شاهد اجرای طرح‌های مهمی هستیم.

وی یکی از اولویت‌های این استان را توسعه زیرساخت‌های گردشگری و توریستی عنوان کرد و ادامه داد: طی یک سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه در سطح استان بوشهر اجرا شده است.

استاندار بوشهر افزود: جاذبه‌های طبیعی، دریا و سواحل، گردشگری تجاری و همچنین گردشگری صنعتی از ظرفیت‌های مهم برای حضور توریست‌ها در استان بوشهر است.

وی اضافه کرد: افزایش هتل‌ها و تخت‌های اماکن اقامتی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران موجبات استقبال بیشتر گردشگران شده است.

محمدی‌زاده بیان کرد: در راستای توسعه گردشگری در استان شاهد افتتاح و اجرای ۱۷ پروژه گردشگری در استان بوشهر هستیم که برای اجرای آن ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

وی از ایجاد ۶۵۵ فرصت شغلی با اجرای این طرح‌های گردشگری خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در راستای توسعه صنعت گردشگری و معرفی استان بوشهر به عنوان یک استان گردشگرپذیر انجام شده است.

استاندار بوشهر گفت: ستاد تسهیلات سفر استان برای ایام نوروز نیز برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده و تمهیدات مورد نظر برای جذب گردشگر و اسکان و خدمات‌رسانی به آنها اندیشیده شده است.