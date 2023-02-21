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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۳۱

نماینده مردم ایلام در مجلس:

استقرار سی‌تی‌اسکن در شهرستان چرداول قطعی شد

استقرار سی‌تی‌اسکن در شهرستان چرداول قطعی شد

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: استقرار سی‌تی‌اسکن در شهرستان چرداول قطعی شده است.

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معاون وزیر بهداشت برای دستگاه سی تی اسکن شهرستان چرداول ۳.۵ میلیارد تومان را تقبل کرده است.

وی گفت: علاوه بر این مقرر شدن معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای قسطی شدن مابقی آن به هیئت امنای ارزی مراجعه کند.

فلاحی اضافه کرد: بنابراین به‌زودی مردم شهرستان چرداول شاهد استقرار سی‌تی‌اسکن سرابله خواهند بود.

نماینده مردم ایلام تصریح کرد: همچنین معاون توسعه وزارت بهداشت دستور مساعدت ۱.۵ میلیارد تومانی به دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای پرداخت هزینه حامل‌های انرژی را صادر کرده است.

وی افزود: اختصاص ۸ دستگاه آمبولانس جدید به ایلام نیز از دیگر پیگیری‌ها برای ارتقای حوزه بهداشت و درمان در استان بوده که به زودی محقق می‌شود.

کد مطلب 5714168

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