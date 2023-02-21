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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰

استاندار گلستان:

تعهد سفر رئیس جمهور به گلستان در حوزه پزشکی قانونی محقق شد

تعهد سفر رئیس جمهور به گلستان در حوزه پزشکی قانونی محقق شد

گرگان- استاندار گلستان گفت: تمام تعهد سفر رئیس جمهور برای تکمیل و نوسازی ساختمان‌های پزشکی قانونی گلستان به میزان ۱۲ میلیارد تومان محقق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه، ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه ساختمان جدید پزشکی قانونی گلستان با حضور معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهارکرد: تمام تعهد سفر رئیس جمهور برای تکمیل و نوسازی ساختمان‌های پزشکی قانونی به میزان ۱۲ میلیارد تومان محقق شد.

استاندار گلستان افزود: پزشکی قانونی یکی از نهادهای مهم خدمات‌رسان به مردم است و از این رو تمام تلاش ما این است که بتوانیم شرایط ارائه بهترین خدمت برای مردم فراهم شود.

وی با بیان اینکه تلاش استان برای پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: مردم ایران در همین اغتشاشات اخیر نشان دادند بهترین، بصیرترین و هوشمندترین مردم هستند.

گفتنی است ساختمان اداره کل پزشکی قانونی استان در زمینی به وسعت بیش از چهار هزار مترمربع و با زیر بنای هزار و ۷۰۰ مترمربع و با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان در سه بخش اداره کل، اداره کمیسیون‌ها و اداره معاینات به بهره برداری رسید.

کد مطلب 5714178

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